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Гигантский петух повеселил Интернет
22.03.2017 16:10 — Калейдоскоп | Flytothesky
Такого огромного петуха я еще не видел!
Если птицы являются ныне живущими дальними родственниками динозавров, то этот милый цыпленочек размерами очень смахивает на своего дальнего предка.
Видео с гигантским петухом из Косово, горделиво разгуливающим по двору, весьма
Большинство комментаторов в социальных медиа и на
Этот петух явно не из мелких.
Социальные сети уже полны юмористических комментариев и даже фотожаб по этому поводу, что сделало такого шикарного петуха еще популярнее.
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Такого огромного петуха я еще не видел! Если птицы являются ныне живущими дальними родственниками динозавров, то этот милый цыпленочек размерами очень смахивает...
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