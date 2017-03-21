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Гигантский петух повеселил Интернет

22.03.2017 16:10 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Такого огромного петуха я еще не видел!

Если птицы являются ныне живущими дальними родственниками динозавров, то этот милый цыпленочек размерами очень смахивает на своего дальнего предка.

Видео с гигантским петухом из Косово, горделиво разгуливающим по двору, весьма повеселило пользователей социальных сетей в минувшие выходные.

Большинство комментаторов в социальных медиа и на reddit разделились на два лагеря: одни считали, что такие гигантские петухи просто не могут существовать в природе, а другие вполне верили в их реальность и утверждали, что это такая порода под названием Брама. То есть в данном случае мы имеем возможность видеть самого настоящего петуха породы Брама. Они в среднем весят около 5 кг, но отдельные особи могут достигать и 8 кг.

Этот петух явно не из мелких.

Социальные сети уже полны юмористических комментариев и даже фотожаб по этому поводу, что сделало такого шикарного петуха еще популярнее.Гигантский петух повеселил Интернет

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Такого огромного петуха я еще не видел! Если птицы являются ныне живущими дальними родственниками динозавров, то этот милый цыпленочек размерами очень смахивает...

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