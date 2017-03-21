Жизнь в погоне за одобрением: опасность «шаблонного сценария»





На что только не пойдет человек, чтобы избежать критики. Он будет прогибаться, как олимпийский чемпион, в попытке заслужить чужое одобрение, будет стараться придерживаться даже глупых шаблонов и правил, только бы попасть в число любимчиков. А потом придет ко мне в кабинет и попросит заново собрать напрочь искореженную психику, сетуя на жестокость окружающего мира. А все почему? Страх оказаться не таким, лишиться поддержки.

Хотите парадокс? Большинство людей предпочитают идти уже заранее известным путем, чтобы избежать трудностей и неожиданностей, а потом приходят на консультацию с жалобами на серость и скуку. Почему они это делают? Потому что бояться проявить собственную уникальность и не вписаться в нормы окружающего мира. Но, чтобы вырваться из плена уныния, нужно отказаться от шаблонного сценария, выбрать другую дорогу, рискнув пойти на страх.

Значимость чужого мнения и поиск людей своего круга

Почему самооценка современного человека такая низкая? Потому что он не знает себя и своих возможностей, не уверен в мире, который его окружает, потому вынужден ориентироваться на мнение и оценки других. Если человек нравится своему окружению, значит, все хорошо. Если им недовольны, его критикуют (в особенности значимые для него люди) – все внутри обрывается, он чувствует себя полным ничтожеством. И это главная ошибка.

Мы никогда не сможем обрести уверенность и внутреннюю гармонию, полагаясь на всеобщее одобрение. Ведь нравиться абсолютно всем невозможно, да и нужно ли? Кто-то любит уверенных и настойчивых, кому-то подавай душевных и чувственных, а третьи уважают только силу. Как здесь угодить всем, не дойдя до сумасшедшего дома? Чем подстраиваться под большинство, отказываясь от своих ценностей и интересов, лучше сохранить оригинальность, чтобы отыскать единомышленников. Главное, не количество, но качество связей, наличие в отношениях истинного взаимопонимания, которое станет своеобразным местом отдыха от мирской суеты.

Почему глупо упиваться своими неудачами?

Часто случает так, что после первого провала в бизнесе или на личном фронте, человек закрывается от внешнего мира, пытаясь поставить на себе крест. Единичный отказ в любви, дружбе или творческой самореализации воспринимается нами как знак свыше, мол, «тебе это не дано, остановись». Но с каких пор чужое мнение стало дороже собственного? Пусть окружение думает все, что душе угодно, но пара-тройка неудач на любовном фронте – не повод разочаровываться, как и провалы на работе – не повод думать, что вы неудачник. Пора прекратить воспринимать неудачи за ошибки, в конце концов, это просто жизненное приключение, ценный опыт, если хотите. Не нужно опускать руки, когда вы кому-то не нравитесь, это не ваши проблемы. Главное, нравиться себе!

Выбор партнера для длительных отношений

Как правильно начинать строить отношения?

Идеальный фильтр совместимости – естественность. Это значит, что найти своего человека гораздо проще, сняв все маски и образы, без попыток казаться лучше, чем вы есть в действительности. Будьте собой, говорите о том, что вам на самом деле интересно – и ваш человек вас заметит. Если принятия в отношениях изначально нет, все время кажется, что партнер не дотягивает до нужного уровня, хочется его как-то усовершенствовать, подтянуть – это знак, что человек не ваш. То же самое, если изменить стараются вас, апеллируя к каким-то идеалам.

Одно дело личное желание расти ради отношений , и совсем другое – насиловать душу и ценности, когда от вас все время требуют то, чего вы дать не в силах. Ожидания, что можно измениться и станет легче, – иллюзия. Самое глупое, что люди делают – закрывают глаза на разногласия и начинают строить отношения без попытки понять и принять поведение партнера. Добром это не кончится, в один прекрасный день вы проснетесь у разбитого корыта ожиданий.

Обиды и страхи в отношениях: почему мы выбираем не тех?

Часто за попыткой устроить личную жизнь скрывается желание что-то компенсировать – недостачу любви, страх одиночества, социальный статус, поиск смысла жизни и прочее. Таким образом, вступая в отношения, люди пытаются банально утолить свои потребности, сделать жизнь более удобной и яркой, чтобы заполнить внутреннюю пустоту новыми эмоциями. Но неудовлетворенность никуда не девается, а прорывается снова. Тогда мы пытаемся свалить вину на партнера, требуя от него стать еще более любящим и удобным. У партнера же своя «истина» и свои притязания на наш счет.

В конце концов, взаимные претензии и ожидания разрушают очарование влюбленности, мы снова становимся тревожными, раздражительными и уязвимыми. Мы хотим, чтобы нас любили и подтверждали нашу ценность (заботой, сексом, подарками, деньгами), но партнер такой же «озабоченный» и не может дать того, что мы ждем в полном объеме. Вот тогда отношения и распадаются. Причина разрыва – незрелость, неумение дружить с самим собой.

Какой выход?

Искать любовь и подтверждение своей ценности не снаружи, но внутри себя. Понять, что вы – индивидуальность, потому свободны поступать и думать так, как сами того хотите. Откажитесь от оценок извне, от поиска одобрения своим мыслям и действиям. Ищите того, кем вы являетесь в действительности. В мире огромное количество возможностей, в ваших руках сделать шаг им навстречу. Дерзайте!

Текст: Flytothesky.ru