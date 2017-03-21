Ученые умы наконец ответили на вопрос, делает ли хипстерская борода мужчину привлекательнее. Оказывается, таки делает.





Бородой можно как сразить наповал, так и отпугнуть. С одной стороны, она делает мужчину мужественнее, брутальнее и сексуальнее, а с другой стороны, может придать потрепанный и неопрятный вид и даже вызвать ассоциацию с бездомным.

Если борода настоящего хипстера – это теперь почти признанная составляющая шикарного имиджа, действительно ли она увеличивает ваши шансы у женщин?

Собственно, это и был вопрос, на который Энтони Ли из Университета Глазго и Шон Таламас из Университета Сент-Эндрюса решили ответить с помощью своего исследования , опубликованного в журнале «Эволюция и поведение человека».

В общей сложности 700 добровольцам обоих полов были показаны фотографии 37 мужских лиц, которые были либо чисто выбриты, либо с бородой. Затем респондентов попросили оценить эти лица с точки зрения их привлекательности.

Результаты были достаточно красноречивыми – группа из 700 человек отдала предпочтение бородатым.

Научное же обоснование состоит в том, что наличие пышной бороды уравновешивает ширину лица с его высотой, а более широкое лицо является признаком наличия большего количества тестостерона. На эволюционном уровне женщины любят широкие лица, поэтому борода выигрывает.

Однако ключевым фактором является размер нижней челюсти. Если она достаточно крупная, то борода еще более утяжелит челюсть, и ваше лицо будет выглядеть диспропорционально, а стало быть не так уж и привлекательно. Фактически, борода – это удачная тактика для людей со «слабой» челюстью, то есть мелкой и не очень явно выраженной.

«Мы обнаружили, что бородатые лица с небольшой челюстью, которую собственно и маскирует борода, были оценены как наиболее привлекательные, за ними следуют просто бородатые лица и чистые выбритые лица с крупной челюстью. Чисто выбритые лица с мелкой челюстью были оценены как наименее привлекательные», – таков вердикт авторов исследования.

Иными словами, наличие бороды – это огромный плюс для мелкого лица с мелким подбородком, но если природа одарила вас крупными чертами и заметной нижней челюстью, то лучше всего держать бритву под рукой.

Тем не менее, важно отметить, что еще одно недавнее исследование показало, что женщины на самом деле сходят с ума от щетины, а не от бороды, что является отличным оправданием для тех, кто ленится бриться.

А как насчет тех, кого природа не наградила хорошей растительностью на лице?

Все очень просто: женщины, чьи партнеры не носят бороду, считают чисто выбритых мужчин более сексуальными, а женщины с бородатыми партнерами, напротив, находят особый шик и изюминку именно в бороде.