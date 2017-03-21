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Как на ваш организм повлияет смесь алкоголя и энергетического напитка

22.03.2017 20:30 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Смесь кофеина и алкоголя в напитках может заставить выпивающих стать «бодрствующими пьяными» – весьма опасное состояние, которое повышает риск несчастных случаев и травматизма.

Как на ваш организм повлияет смесь алкоголя и энергетического напитка

Такие напитки банально не дают вам заснуть. Представьте себе многочасовое застолье, когда вместо того чтобы вырубиться на диванчике в середине какой-либо вечеринки, вы продолжаете пить и веселиться. Именно так и действуют алкогольно-энергетические смеси и целый ряд других сиропообразных напитков с кофеином. Между прочим, вы заметили, что все они носят какие-то угрожающие названия?

Водка и Red Bull уже давно являются стандартом вечернего пятничного отдыха, а коктейль Jagerbomb (Егермейстер + энергетический напиток) сулит шикарную ночную жизнь. Не говоря уж о том, что подобные смеси в банках давно стали объектом широкого потребления подростков.

Исследование ученых из канадского Университета Виктории говорит о том, что смешивание алкоголя и напитков с кофеином может быть серьезнейшим риском для здоровья. Да, даже серьезнее, чем просто удар по печени и противное похмелье, которые обычно ассоциируются с алкоголем.

Итак, результат потребления алкосмесей с энергетическими напитками («бодрствующие пьяные») – это комбинация эффекта алкоголя, замедляющего мозговую деятельность, и одновременно чрезмерная стимуляция мозга кофеином. Статистика показывает, что именно такие коктейли связаны с повышенным риском травматических падений, несчастных случаев и даже драк. Налицо заторможенное восприятие реальности в сочетании с приливами энергии. Кроме того, подобные миксы однозначно вызывают проблемы со сном и увеличивают частоту сердечных сокращений.

Кстати, в банке Red Bull (250 мл) содержится невероятное количество кофеина – около 80 мг. Это эквивалентно чашке кофе и более чем в два раза превышает количество кофеина, содержащегося в банке Coca-Cola. А его ударная доза всегда вызывает тревожные и беспокойные состояния, плюс высокое кровяное давление.

Как на ваш организм повлияет смесь алкоголя и энергетического напитка

Одра Ремер, автор исследования и работник Университета Виктории, говорит: «Обычно, когда вы пьете алкоголь, вы в результате устаете и отправляетесь домой. Энергетические напитки маскируют усталость, поэтому люди могут недооценивать, насколько они уже перестарались с количеством. В конечном итоге они не ложатся спать и продолжают пить, что приводит к дальнейшему опасному поведению».

Может быть, было бы безопаснее и лучше все же вырубиться на диванчике?Как на ваш организм повлияет смесь алкоголя и энергетического напитка

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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