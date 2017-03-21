Некоторым людям достаточно сложно достичь состояния счастья и внутреннего равновесия и еще труднее его удержать. Счастье – субстанция неуловимая, и мы подчас даже не осознаем, что оно то у нас есть. Существует немало факторов, которые приносят нам дискомфорт, и это не только страх нищеты или болезни – иногда это и ощущение безнадежности и безвыходности. Рискните взять в руки контроль над тем, что влияет на ваши позитивные ощущения, и вычищайте изнутри себя весь негатив. Итак, что делает вас несчастным, исходя из вашего астрологического знака?





1. Овен

Овен испытывает приступы морального дискомфорта по причине своей целеустремлённости и чрезмерной любви к конкуренции. Конечно, цели и мечты – это здорово, но Овен чересчур ими поглощен, практически не анализируя промежуточные этапы и находясь беспрестанно в движении. Ему стоит периодически останавливаться и фиксировать итоги того этапа, где он находится, и это сделает его грядущий успех еще приятнее.

2. Телец

Телец не чувствует себя максимально удовлетворенным жизнью, так как он склонен надолго застревать в одной колее и пренебрегать выпадающими ему шансами. Он просто боится брать, то что ему предлагается, а потому зачастую привычно бегает по кругу. Его рецепт – это хотя бы первый шаг из зоны комфорта. Тельцу стоит совершить что-то, ему не присущее, и тогда он сможет вырваться из застоявшегося болотца, не дающего ему возможности прогрессировать.

3. Близнецы

Близнецы могут морально и физически хандрить, так как они склонны игнорировать все, что касается их здоровья. Им, вероятно, стоит прекратить избегать врачей и решиться принимать любую медицинскую помощь. Проблемы со здоровьем не рассосутся самостоятельно, поэтому от них нужно вовремя избавляться, не усугубляя состояние. Когда тело и дух в добром здравии, то Близнецов можно считать самыми довольными людьми на планете.

4. Рак

Рак безумно хочет быть счастливым и радостным, но он чрезмерно зацикливается на прошлом, не дающим ему двигаться дальше. Прочно застряв в былых ситуациях и отношениях, Рак впадает в уныние и беспрестанно рефлексирует над тем, как он был обижен или как с ним несправедливо обошлись и обходятся. Ему просто нужно всё перечеркнуть, запустить новый отсчет с нуля, и тогда к Раку вернется оптимизм, уверенность и вера в будущее.

5. Лев

В целом Лев достаточно счастлив и всем доволен, но случаются моменты, когда его накрывают приступы одиночества и душевные терзания, и он дает волю всем своим мрачнейшим эмоциям. Лев в печали склонен отгораживаться от людей, хотя именно в этом состоянии ему лучше открыться и высвободить весь свой внутренний негатив.

6. Дева

Причина внутреннего недовольства Девы, как правило, заключается в работе. Когда она ей наскучила и более не вызывает вдохновения, Дева выгорает, но с упорством мазохиста продолжает трудиться, возможно, думая, что все изменится и наладится. Вряд ли наладится, а самой Деве стоит рискнуть и перейти на следующий уровень. Этот этап подошел к концу, теперь нужно идти дальше и выше.

7. Весы

Весы слишком озабочены тем, что о них думают окружающие. Они игнорируют близких, чье мнение и отношение действительно ценны, но склонны детально анализировать собственные прошлые разговоры, действия и допущенные промахи. От такого мышления следует немедленно отказаться. Совершенства не бывает, и суждения других людей не имеют ни малейшего значения. Скорее, стоит ценить тех, кто искренне ценит вас.

8. Скорпион

Когда Скорпион несчастлив, то это видно, поскольку его чувства и реакции весьма интенсивны. А несчастлив он бывает в основном потому, что у него чего-то нет: будь то экс-партнер или материальная вещь. Незачем переживать по поводу отсутствия шикарного автомобиля или респектабельного дома, главное, что все живы и здоровы. Этому знаку стоит сосредоточиться на уже имеющемся, и одновременно задействовать весь свой врожденный потенциал, чтобы идти к своим целям.

9. Стрелец

У Стрельца есть все шансы быть всецело довольным собой и жизнью, но обычно в его окружении присутствует пара-тройка токсичных друзей, портящих всю картину. Возможно, это не слишком очевидно, но такие друзья обычно отпускают двусмысленные комментарии и завуалированно пытаются снизить самооценку Стрельца. Фактически этому знаку стоит внимательно осмотреться и избавиться от тех, кто не приносит моральной пользы.

10. Козерог

Козерог – трудоголик до неприличия, он постоянно создает финансово стабильное будущее, а потому просто не находит времени, чтобы жить и радоваться. В результате он упускает массу милых и забавных моментов, из которых по сути и состоит полноценная жизнь. Планирование будущего не означает игнорирование настоящего. Козерогу нужно сделать паузу и почувствовать себя живым человеком.

11. Водолей

Водолей обычно недоволен, потому что всегда сосредоточен на негативе. Да, в мире много плохого, и жизнь нелегка и несовершенна, но этот знак склонен чрезмерно это подчеркивать, а потому зачастую не в состоянии заметить счастье, стоящее прямо перед ним. Его рецепт – это переключиться на позитив и зарядиться исключительно радостными и конструктивными эмоциями.

12. Рыбы

У Рыб обостренные чувства, и они все воспринимают слишком близко. Они не могут смотреть на бродячую собаку без слез, и плачут над любой грустной историей. Сострадание и эмпатия — отличные качества, но ради собственного душевного равновесия Рыбам нужно немного нарастить кожу. Нельзя быть непрерывно чем-то расстроенным, поскольку это попросту эмоционально опасно.

Текст: Flytothesky.ru