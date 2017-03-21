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Что делает ваш знак зодиака особенно несчастным

22.03.2017 19:40 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Некоторым людям достаточно сложно достичь состояния счастья и внутреннего равновесия и еще труднее его удержать. Счастье – субстанция неуловимая, и мы подчас даже не осознаем, что оно то у нас есть. Существует немало факторов, которые приносят нам дискомфорт, и это не только страх нищеты или болезни – иногда это и ощущение безнадежности и безвыходности. Рискните взять в руки контроль над тем, что влияет на ваши позитивные ощущения, и вычищайте изнутри себя весь негатив. Итак, что делает вас несчастным, исходя из вашего астрологического знака?

Что делает ваш знак зодиака особенно несчастным

1. Овен

Овен испытывает приступы морального дискомфорта по причине своей целеустремлённости и чрезмерной любви к конкуренции. Конечно, цели и мечты – это здорово, но Овен чересчур ими поглощен, практически не анализируя промежуточные этапы и находясь беспрестанно в движении. Ему стоит периодически останавливаться и фиксировать итоги того этапа, где он находится, и это сделает его грядущий успех еще приятнее.

2. Телец

Телец не чувствует себя максимально удовлетворенным жизнью, так как он склонен надолго застревать в одной колее и пренебрегать выпадающими ему шансами. Он просто боится брать, то что ему предлагается, а потому зачастую привычно бегает по кругу. Его рецепт – это хотя бы первый шаг из зоны комфорта. Тельцу стоит совершить что-то, ему не присущее, и тогда он сможет вырваться из застоявшегося болотца, не дающего ему возможности прогрессировать.

3. Близнецы

Близнецы могут морально и физически хандрить, так как они склонны игнорировать все, что касается их здоровья. Им, вероятно, стоит прекратить избегать врачей и решиться принимать любую медицинскую помощь. Проблемы со здоровьем не рассосутся самостоятельно, поэтому от них нужно вовремя избавляться, не усугубляя состояние. Когда тело и дух в добром здравии, то Близнецов можно считать самыми довольными людьми на планете.

4. Рак

Рак безумно хочет быть счастливым и радостным, но он чрезмерно зацикливается на прошлом, не дающим ему двигаться дальше. Прочно застряв в былых ситуациях и отношениях, Рак впадает в уныние и беспрестанно рефлексирует над тем, как он был обижен или как с ним несправедливо обошлись и обходятся. Ему просто нужно всё перечеркнуть, запустить новый отсчет с нуля, и тогда к Раку вернется оптимизм, уверенность и вера в будущее.

5. Лев

В целом Лев достаточно счастлив и всем доволен, но случаются моменты, когда его накрывают приступы одиночества и душевные терзания, и он дает волю всем своим мрачнейшим эмоциям. Лев в печали склонен отгораживаться от людей, хотя именно в этом состоянии ему лучше открыться и высвободить весь свой внутренний негатив.

6. Дева

Причина внутреннего недовольства Девы, как правило, заключается в работе. Когда она ей наскучила и более не вызывает вдохновения, Дева выгорает, но с упорством мазохиста продолжает трудиться, возможно, думая, что все изменится и наладится. Вряд ли наладится, а самой Деве стоит рискнуть и перейти на следующий уровень. Этот этап подошел к концу, теперь нужно идти дальше и выше.

7. Весы

Весы слишком озабочены тем, что о них думают окружающие. Они игнорируют близких, чье мнение и отношение действительно ценны, но склонны детально анализировать собственные прошлые разговоры, действия и допущенные промахи. От такого мышления следует немедленно отказаться. Совершенства не бывает, и суждения других людей не имеют ни малейшего значения. Скорее, стоит ценить тех, кто искренне ценит вас.

8. Скорпион

Когда Скорпион несчастлив, то это видно, поскольку его чувства и реакции весьма интенсивны. А несчастлив он бывает в основном потому, что у него чего-то нет: будь то экс-партнер или материальная вещь. Незачем переживать по поводу отсутствия шикарного автомобиля или респектабельного дома, главное, что все живы и здоровы. Этому знаку стоит сосредоточиться на уже имеющемся, и одновременно задействовать весь свой врожденный потенциал, чтобы идти к своим целям.

9. Стрелец

У Стрельца есть все шансы быть всецело довольным собой и жизнью, но обычно в его окружении присутствует пара-тройка токсичных друзей, портящих всю картину. Возможно, это не слишком очевидно, но такие друзья обычно отпускают двусмысленные комментарии и завуалированно пытаются снизить самооценку Стрельца. Фактически этому знаку стоит внимательно осмотреться и избавиться от тех, кто не приносит моральной пользы.

10. Козерог

Козерог – трудоголик до неприличия, он постоянно создает финансово стабильное будущее, а потому просто не находит времени, чтобы жить и радоваться. В результате он упускает массу милых и забавных моментов, из которых по сути и состоит полноценная жизнь. Планирование будущего не означает игнорирование настоящего. Козерогу нужно сделать паузу и почувствовать себя живым человеком.

11. Водолей

Водолей обычно недоволен, потому что всегда сосредоточен на негативе. Да, в мире много плохого, и жизнь нелегка и несовершенна, но этот знак склонен чрезмерно это подчеркивать, а потому зачастую не в состоянии заметить счастье, стоящее прямо перед ним. Его рецепт – это переключиться на позитив и зарядиться исключительно радостными и конструктивными эмоциями.

12. Рыбы

У Рыб обостренные чувства, и они все воспринимают слишком близко. Они не могут смотреть на бродячую собаку без слез, и плачут над любой грустной историей. Сострадание и эмпатия — отличные качества, но ради собственного душевного равновесия Рыбам нужно немного нарастить кожу. Нельзя быть непрерывно чем-то расстроенным, поскольку это попросту эмоционально опасно.Что делает ваш знак зодиака особенно несчастным

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Некоторым людям достаточно сложно достичь состояния счастья и внутреннего равновесия и еще труднее его удержать. Счастье – субстанция неуловимая, и мы подчас...

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