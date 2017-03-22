Наши соседи по планете иной раз выражают свои чувства невероятно трогательно. У этих парочек есть чему поучиться людям.

1. Альбатрос





У некоторых видов альбатросов достижение половой зрелости занимает до 10 лет. В общении юных птиц приняты особые ритуалы и сигналы, перенимаемые у старшего поколения. Птицы обладают настоящим арсеналом различных знаков и способов выразить свое внимание: танцы, чистка перьев, взгляды и звуки. Проводя таким образом в течение нескольких лет время с различными потенциальными партнерами, альбатрос постепенно выбирает себе пару, становящуюся спутником на всю жизнь.

2. Морские выдры





Когда подходит время, чтобы поесть, отдохнуть или вздремнуть, выдры откидываются на поверхности воды на спину подобно маленьким плотам. Засыпая таким образом, пары крепко сцепляются лапками, чтобы течение не унесло их далеко друг от друга.

3. Морской конек





Каждое утро пары морских коньков приветствуют друг друга уникальным танцем, порой даже с изменением собственного цвета. Новый день начинается с небольших прогулок и совместных пируэтов. Таким образом конек убеждается, что партнер пребывает в добром здравии. Подобные регулярные процедуры позволяют этим маленьким созданиям укрепить связь друг с другом и синхронизировать свои репродуктивные циклы.

4. Папуанский пингвин





Когда самец папуанского пингвина находит свою суженую, он начинает искать среди груды прибрежных камешков наиболее гладкий и округлый. После того как подходящий подарок выбран, он преподносится потенциальной спутнице. Если камешек приходится самке по душе, она кладет его в свое гнездо, ознаменовывая начало семейного союза.

5. Слон





Слоновий хобот имеет около 100 000 различных мышц и более чувствителен, чем палец человека. Зная это, становится ясно, почему в своих ухаживаниях и любовных заигрываниях слоны устраивают игры и дружескую борьбу своими хоботами, обвивая их между собой. Они также используют хоботы, чтобы поглаживать и ласково похлопывать друг друга по голове и спине, приободряя в моменты печали.

6. Рыба-бабочка





Некоторые рыбы-бабочки будут держаться особняком, пока не найдут подходящего партнера для спаривания. После того как самец и самка создают пару, они путешествуют, охотятся и выводят потомство вместе до конца своих дней. Если по какой-то причине рыбы теряют друг друга, они, рискуя жизнью, снуют в толще воды прямо над рифом в поиске пропавшей «половинки».

7. Двурогий Калао





Всем, наверно, случалось видеть пары, просто-таки живущие друг другом. В животном мире в таком амплуа выступают птицы-носороги. Их брачный ритуал спаривания представляет собой пение дуэтом. Во время высиживания яиц самка не покидает гнездо, буквально замуровавшись в дупле на протяжении двух месяцев, и питается только тем, что ее супруг приносит и проталкивает ей через маленькое окошко.

8. Попугаи-неразлучники





Эти птички, наверно, покажутся многим даже милее двурогого калао. Они напоминают супругов, отношения которых длятся со школьных времен. Неразлучники выбирают себе партнера уже в возрасте двух месяцев отроду и проводят остаток своей жизни бок о бок, очаровательно милуясь друг с другом.

9. Рыба-удильщик





В кромешной тьме глубин океана крошечный самец удильщика мог бы опечалиться от сознания своих весьма скромных габаритов. Вместо этого он использует такую черту в качестве удобного средства знакомства с дамой. Когда приходит время спариваться, самец приближается к огромной самке своего вида и особым образом кусает ее. При укусе выделяются ферменты, «спаивающие» рот самца с телом его крупной подруги навсегда.

10. Крокодил

Большие, холодные и не очень-то симпатичные аллигаторы тоже могут вести себя довольно трогательно, когда дело касается сердечных отношений. Во время ухаживаний самцы нередко ревут под водой, заставляя ее по-настоящему бурлить. Романтично настроенный крокодил нежно трет спинку своей спутнице, щекочет ее щеки, пуская в воде пузыри и вьется кругами рядом с ней.

11. Улитка





Знаете ли вы, что пухлые и склизкие садовые улитки, вполне вероятно, вдохновили древних греков на создание образа Купидона? Являясь гермафродитами, улитки, тем не менее, нуждаются в партнере для оплодотворения. Чтобы это организовать, они многократно плюют друг в друга мускусным веществом. Большинство «выстрелов» пролетает мимо, однако точные попадания начинают стимулировать женские репродуктивные органы улитки. После достаточной их активации партнеры вступают в обмен сперматозоидами, длящийся около шести часов.

12. Бонобо





Эти приматы являются одним из немногих видов животных, совокупляющихся лицом к лицу. Они также любят нежно почесывать друг друга, проводят много времени в обнимку и даже целуются в губы.

13. Птица-шалашник





Самец шалашника проводит большую часть своего времени в поисках различных безделушек, имеющих синий цвет, яркий блеск или сразу и то, и другое. Тщательно отобранный декор помещается около гнезда в надежде заинтересовать самку сподвигнуть ее прийти в гости.

14. Черный гриф





Черные грифы образуют крепкие пары на всю жизнь. Самцы и самки разделяют ответственность по высиживанию яиц, чередуя суточные дежурства в гнезде. Грифы отверженно защищают целостность своих семей, атакуя соперников, пытающихся увести у них супруга или супругу.

15. Сцинковая ящерица Shingleback





Демонстрируя свою заботу, самцы тратят несколько месяцев, мягко толкая и облизывая самку. После того как пара образуется, партнеры будут находить друг друга во время каждого брачного сезона на протяжении 20 или больше лет. Когда один из них умирает, переживший партнер останется с покойным в течение нескольких дней, нежно подталкивая и, может быть, тщетно пытаясь возродить его или просто скорбя.

16. Канадский журавль





Пары журавлей выражают привязанность друг к другу, стоя рядом и крича в унисон до тех пор, пока их голоса не синхронизируются идеально.

17. Манакин

Как вы уже, вероятно, убедились, птицы могут быть невероятно выразительны в любовных перфомансах. Но красочный манакин является единственной птицей, исполняющей лунную походку, чтобы произвести впечатление на возлюбленную.

Текст: Flytothesky.ru