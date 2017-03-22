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Тест: Сможем ли мы угадать ваш цвет глаз?
22.03.2017 22:28 — Калейдоскоп | Flytothesky
Психологи утверждают, что цвет глаз во многом определяет наш стиль жизни, привычки и действия. Мы решили проверить это утверждение. Эти несколько вопросов помогут нам с большой вероятностью угадать ваш цвет глаз. Готовы?
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Психологи утверждают, что цвет глаз во многом определяет наш стиль жизни, привычки и действия. Мы решили проверить это утверждение. Эти несколько вопросов помогут...
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