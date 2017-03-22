МИНСК, 22 мар — Sputnik. Стоимость однократной въездной визы в Египет сохранится на уровне 25 долларов, сообщают египетские СМИ со ссылкой на правительство страны.



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По информации информагентств, накануне состоялось заседание совета министров Египта, на котором было решено установить сбор на однократную визу в размере 25 долларов, многократную полугодовую — 60 долларов США.

Тем не менее власти страны оставили за собой право повышать стоимость виз для граждан отдельных стран "в зависимости от целесообразности".

Ранее сообщалось, что с 1 марта Египет увеличит стоимость въездной визы с 25 до 60 долларов. Позже сроки подорожания перенесли на 1 июля.