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Египет передумал повышать стоимость однократных въездных виз
22.03.2017 20:34 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар — Sputnik. Стоимость однократной въездной визы в Египет сохранится на уровне 25 долларов, сообщают египетские СМИ со ссылкой на правительство страны.
По информации информагентств, накануне состоялось заседание совета министров Египта, на котором было решено установить сбор на однократную визу в размере 25 долларов, многократную полугодовую — 60 долларов США.
Тем не менее власти страны оставили за собой право повышать стоимость виз для граждан отдельных стран "в зависимости от целесообразности".
Ранее сообщалось, что с 1 марта Египет увеличит стоимость въездной визы с 25 до 60 долларов. Позже сроки подорожания перенесли на 1 июля.
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Власти Египта тем не менее оставили за собой право пересмотреть стоимость виз для граждан тех или иных стран.
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