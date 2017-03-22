МИНСК, 22 мар — Sputnik. Лондонская компания Blue Marble Private намерена организовать подводные экскурсии к месту, где в апреле 1912 года затонуло на то время самое большое судно в мире "Титаник", передает телеканал CNN .



© Sputnik Руслан Кривобок Ключ с "Титаника" стоит дороже "трешки" в Минске

Предполагается, что в рамках столь экзотической экскурсии туристов будут привозить к тому месту, где утонуло судно, на корабле, а затем будет производиться спуск на дно Атлантического океана, где покоится "Титаник", на батискафе.

Телеканал приводит слова ученых, которые предрекают останкам корабля еще 15-20 лет существования, после чего "Титаник" будет полностью уничтожен бактериями. Поэтому турагентство и решило использовать эту ситуацию с выгодой.

Сообщается, что стоимость билета на дно Атлантики будет составлять примерно 105 тысяч долларов. При этом билеты в первый рейс якобы уже проданы.

"Титаник" затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом в самом первом своем плавании. В результате морской катастрофы погибли 1496 человек, включая членов экипажа.