Мы относимся к сельскохозяйственным животным, как к источнику мяса и молока, а фотограф Роб Макиннис относится к ним, как к моделям для своих фотопортретов.

Идея возникла тогда, когда Роб вернулся из долгого путешествия по Южной Америке. Работа в регионах, где люди страдают от крайней нищеты, заставила его задуматься о роли фотосъемки в жизни и обществе: «Мне было тяжело заниматься своим делом после этой поездки, – рассказывает Роб. – Ремесло фотографа стало мне казаться эксплуататорским, особенно когда я делаю свои работы, находясь в привилегированном положении. Я обнаружил, что фотографирование животных позволяет мне критиковать и себя, и фотоискусство».

Макиннис признается, что работа с животными не очень отличается от работы с людьми. «Вы вторгаетесь в их пространство, поэтому необходимо установить границы и выстроить доверительные отношения, – говорит он. – Иногда это легко, а иногда это на грани невозможного».

«Я познакомился со многими терпеливыми, отзывчивыми и дружелюбными фермерами, и мы постарались сделать с нашими моделями все, что было в наших силах. А еще мне понадобилось немалое количество времени, которое было совершенно необходимо. Иногда, чтобы получить отличный кадр, мне приходилось выжидать не менее часа, пока животные успокоятся и начнут доверять мне».





































































Текст: Flytothesky.ru