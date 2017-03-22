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Мальчик с редким заболеванием кожи ненавидел свой внешний вид, пока не встретил такую же собаку

23.03.2017 10:29 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Картер Блэнчард – 8-летний мальчик из Арканзаса с кожным заболеванием витилиго. Он всегда ненавидел свой внешний вид, пока не встретил друга с таким же заболеванием. «Его лицо менялось очень быстро, – говорит мама Картера, Стефани Эдкок. – Первое, что он сказал мне по поводу своей болезни – это то, что он ненавидит свое лицо и то, как он выглядит». Казалось, научить мальчика ценить свой неповторимый вид было невозможно.

На помощь пришла собака – 13-летний чистокровный лабрадор Роуди. У пса был тоже диагноз витилиго, поставленный в том же году, как и Картеру. Белые пятна Роуди сделали его знаменитым в Интернете, и именно так пса и обнаружила мама маленького Картера: «Я прочитала, что у Роуди витилиго, и я была потрясена… Когда я показала его Картеру, он был очень впечатлен, увидев собаку, которая стала знаменитой и популярной из-за витилиго».

Мальчик и собака встретились в начале этого месяца: «Когда мы вошли, я не ощущала, что это первое знакомство. Они с самого начала уже были семьей». Стефани говорит, что после встречи с Роуди и моментально вспыхнувшей дружбы между ними Картер стал более уверенным в себе и научился принимать свою уникальность.Мальчик с редким заболеванием кожи ненавидел свой внешний вид, пока не встретил такую же собаку

Знакомьтесь, Картер Блэнчард, мальчик с витилиго, который раньше стыдился своего внешнего вида…

Мальчик с редким заболеванием кожи ненавидел свой внешний вид, пока не встретил такую же собаку

Пока он не встретил друга с такой же болезнью – лабрадора по имени Роуди

Мальчик с редким заболеванием кожи ненавидел свой внешний вид, пока не встретил такую же собаку

«Первое, что он сказал мне по поводу болезни – это то, что он ненавидит свое лицо и то, как он выглядит»

Мальчик с редким заболеванием кожи ненавидел свой внешний вид, пока не встретил такую же собаку

Но все изменилось, когда мальчик познакомился с Роуди, который помог ему понять, что быть уникальным – это здорово

Мальчик с редким заболеванием кожи ненавидел свой внешний вид, пока не встретил такую же собаку

«Когда мы вошли, я не ощущала, что это первое знакомство. Они с самого начала уже были семьей»

Мама мальчик говорит, после встречи с Роуди и моментально вспыхнувшей дружбы между ними Картер стал более уверенным в себе

Мальчик с редким заболеванием кожи ненавидел свой внешний вид, пока не встретил такую же собаку

Текст: Flytothesky.ru

Не изъян, а уникальность!
Эта девушка превратила свое витилиго в потрясающий боди-арт

 
Теги: знакомства
 
 
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Картер Блэнчард – 8-летний мальчик из Арканзаса с кожным заболеванием витилиго. Он всегда ненавидел свой внешний вид, пока не встретил друга с таким же...

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