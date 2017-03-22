Джонатан Кехлер известен тем, что родился без мозжечка. Название «мозжечок» в переводе с латыни означает «маленький мозг»: он расположен отдельно от основной части мозга и отвечает за координацию наших движений. Но этим его роль не ограничивается. Исследователи уже давно выяснили, что мозжечок имеет и другие функции, причем некоторые из них пока трудно поддаются объяснению.





Изучение мозга китов навело ученых на мысль, что мозжечок отвечает за более сложные когнитивные способности. Сэм Риджуэй и Алисия Хэнсон сравнивали мозг кашалотов и касаток. У этих морских млекопитающих самый большой мозг, поэтому исследователям приходилось нелегко.

Мозжечок кашалота по отношению к основной части мозга имеет меньший размер, чем мозжечок касатки. Более того, если сравнивать пропорции мозга кашалота с другими животными, то у него самый маленький мозжечок, чем у любого млекопитающего на суше или на море. Масса мозжечка касатки составляет 13,7% от всей массы мозга. Мозжечок кашалотов составляет всего 7%.

Почему существует такое различие, если касатки и кашалоты одинаково плавают и являются представителями зубатых китов (odontocete)?

Между ними есть существенное различие в поведении. Касатка – хищник, который выслеживает добычу в составе организованной группы. Она питается различными рыбами и морскими млекопитающими, в то время как кашалот предпочитает один источник пищи: гигантских кальмаров и всего несколько видов рыб.

Ученые пришли к выводу, что охота касаток требует более высокого уровня творчества. Им надо перехитрить гораздо большее число видов животных, а также общаться с другими членами своей группы. Это могло бы объяснить, почему касатки имеют больший мозжечок, чем кашалоты, несмотря на то, что и те, и другие двигаются в воде одинаково.

Когда кора мозга дает нашим ногам команду идти, мозжечок обеспечивает устойчивость шагов. Окаменелости показывают, что на ранней стадии развития у гоминидов (к коим относятся и люди) мозжечок был весьма небольшого размера. Этого было достаточно для того, чтобы сохранять баланс при ходьбе. В процессе эволюции его размеры увеличивались, что было вызвано появлением новых потребностей.

Сейчас данные МРТ показывают, что мозжечок участвует в процессах чтения карт, использования речи и планирования. Но его роль гораздо шире.

Исследования указывают на то, что без мозжечка невозможна быстрая реакция, решение задач, связанных с пространственным мышлением, а также построение прочных дружеских или романтических отношений.

В детстве Кехлер отставал в развитии. Причину нашли, когда ему было 5 лет. Мальчику пришлось обучаться вещам, которые люди приобретают автоматически: четко говорить, вести себя в обществе, выражать эмоции. Чтобы другие части мозга смогли взять на себя эти функции, потребовались десятилетия. И только воля и решительность Кехлера помогли избежать серьезных последствий такой аномалии.

Несмотря на поразительные успехи, оказалось, что без мозжечка трудно понять даже самые простые намерения и эмоции других людей (водителей на дороге, друзей). Это еще раз говорит о том, что роль мозжечка гораздо важнее, чем принято думать.

Тем не менее, случай с Кехлером показывает, как человеческий мозг может адаптироваться даже к отсутствию чрезвычайно важной части, содержащей почти половину нейронов. Это яркий пример того, как важно не отчаиваться людям, у которых мозжечок поврежден в результате инсульта или инфекции.

Текст: Flytothesky.ru