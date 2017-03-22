Кристофер Тэн вырос в 80-е годы, в дни расцвета популярности аркадных игр, потому он всегда мечтал иметь свой собственный настольный аркадный автомат с настоящим аркадным джойстиком и кнопками.

Чтобы воплотить свою мечту в жизнь и создать такую аркадную машину, он воспользовался набором для сборки 3D-принтера.

За несколько недель Кристофер заказал все необходимые электронные компоненты: контроллер, ЖК-дисплей, мини-компьютер Raspberry Pi 3 и другие детали. Затем он выполнил все 3D-моделирование и потратил более 100 часов, распечатывая все части. Кроме того, Кристофер хотел, чтобы у его аркадного автомата было много деталей, поэтому он учел даже такие вещи, как слот для монет. Для того чтобы автомат выглядел профессионально, Кристофер также разработал специальные наклейки, которые напечатал на виниловом клеящем полотне.

Посмотрите видео и фотографии, чтобы увидеть, сколько усилий Кристофер вложил в процесс воплощения своей маленькой мечты в реальность!

Готовый аркадный автомат. У него даже есть подсветка на верхней панели!





Сначала было 3D-моделирование. Кристоферу пришлось разбить его на мелкие части, чтобы затем распечатать на 3D-принтере





На 3D-печать всех частей было потрачено более 100 часов





Тестовая сборка на предмет соответствия всех деталей





Почти законченный процесс печати





Грунтовка и шлифовка для получения гладкой поверхности





Покраска в матово-черный цвет, плюс несколько дней на высыхание





Задняя панель с вентиляционными отверстиями. Она была добавлена чуть позже, потому что Кристофер сначала о ней забыл





8-дюймовая ЖК панель IPS и прочие составляющие автомата





Дисплей собран





Контроллер собран





Динамики и светодиоды за верхней панелью





Последние сборочные действия





Внутренности автомата





Стикеры, распечатанные на виниловом клеящем полотне





Конечный результат!





Джойстик + кнопки как на исходном макете аркадного автомата с незначительными изменениями; главное, чтобы было достаточно места для ладони





Весь процесс от начала до конца

Текст: Flytothesky.ru