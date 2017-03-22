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Мужчина распечатал на 3D-принтере свой собственный аркадный автомат

23.03.2017 11:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Кристофер Тэн вырос в 80-е годы, в дни расцвета популярности аркадных игр, потому он всегда мечтал иметь свой собственный настольный аркадный автомат с настоящим аркадным джойстиком и кнопками.

Чтобы воплотить свою мечту в жизнь и создать такую аркадную машину, он воспользовался набором для сборки 3D-принтера.

За несколько недель Кристофер заказал все необходимые электронные компоненты: контроллер, ЖК-дисплей, мини-компьютер Raspberry Pi 3 и другие детали. Затем он выполнил все 3D-моделирование и потратил более 100 часов, распечатывая все части. Кроме того, Кристофер хотел, чтобы у его аркадного автомата было много деталей, поэтому он учел даже такие вещи, как слот для монет. Для того чтобы автомат выглядел профессионально, Кристофер также разработал специальные наклейки, которые напечатал на виниловом клеящем полотне.

Посмотрите видео и фотографии, чтобы увидеть, сколько усилий Кристофер вложил в процесс воплощения своей маленькой мечты в реальность!Мужчина распечатал на 3D-принтере свой собственный аркадный автомат

Готовый аркадный автомат. У него даже есть подсветка на верхней панели!

Мужчина распечатал на 3D-принтере свой собственный аркадный автомат

Сначала было 3D-моделирование. Кристоферу пришлось разбить его на мелкие части, чтобы затем распечатать на 3D-принтере

Мужчина распечатал на 3D-принтере свой собственный аркадный автомат

На 3D-печать всех частей было потрачено более 100 часов

Мужчина распечатал на 3D-принтере свой собственный аркадный автомат

Тестовая сборка на предмет соответствия всех деталей

Мужчина распечатал на 3D-принтере свой собственный аркадный автомат

Почти законченный процесс печати

Мужчина распечатал на 3D-принтере свой собственный аркадный автомат

Грунтовка и шлифовка для получения гладкой поверхности

Мужчина распечатал на 3D-принтере свой собственный аркадный автомат

Покраска в матово-черный цвет, плюс несколько дней на высыхание

Мужчина распечатал на 3D-принтере свой собственный аркадный автомат

Задняя панель с вентиляционными отверстиями. Она была добавлена чуть позже, потому что Кристофер сначала о ней забыл

Мужчина распечатал на 3D-принтере свой собственный аркадный автомат

8-дюймовая ЖК панель IPS и прочие составляющие автомата

Мужчина распечатал на 3D-принтере свой собственный аркадный автомат

Дисплей собран

Мужчина распечатал на 3D-принтере свой собственный аркадный автомат

Контроллер собран

Мужчина распечатал на 3D-принтере свой собственный аркадный автомат

Динамики и светодиоды за верхней панелью

Мужчина распечатал на 3D-принтере свой собственный аркадный автомат

Последние сборочные действия

Мужчина распечатал на 3D-принтере свой собственный аркадный автомат

Внутренности автомата

Мужчина распечатал на 3D-принтере свой собственный аркадный автомат

Стикеры, распечатанные на виниловом клеящем полотне

Мужчина распечатал на 3D-принтере свой собственный аркадный автомат

Конечный результат!

Мужчина распечатал на 3D-принтере свой собственный аркадный автомат

Джойстик + кнопки как на исходном макете аркадного автомата с незначительными изменениями; главное, чтобы было достаточно места для ладони

Мужчина распечатал на 3D-принтере свой собственный аркадный автомат

Весь процесс от начала до конца

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Кристофер Тэн вырос в 80-е годы, в дни расцвета популярности аркадных игр, потому он всегда мечтал иметь свой собственный настольный аркадный автомат с настоящим...

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