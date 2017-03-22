Иллюзии, избыточная важность, зависимость, ожидание, что партнер обязательно изменится, – вот то, что не является любовью. Когда против собственной воли сливаешься с чувствами избранника, начинаешь видеть мир его глазами. Любовный потенциал таких отношений обманчиво маячит где-то впереди, мозг шепчет, что еще немного работы – и вы сможете стать идеальной парой. А когда этого не происходит, в ход идут тренинги и семинары по развитию отношений, в которых оба пытаются отыскать ключик к любви и пониманию.





Подвох в том, что нет никакого ключа, особенно если стремиться сделать из любви совершенство. Мир несовершенен, в нем нет идеального, а стремление переделать партнера в угоду собственным желаниям и мироощущению — ошибка недовольного разума. Отношения, в которых присутствуют постоянное неудовольствие, обиды, давление и претензии, с самого начала лишены любви. Ведь последняя умеет принимать и отдавать, тогда как влюбленность только требует соответствовать.

Давайте рассмотрим отношения без любви еще глубже. Что происходит на самом деле?

1. Попытка заполнить внутреннюю пустоту партнером

Когда любимый кажется сверхзначимым, в нем видится источник всего – жизненной силы, приятных эмоций и безбедного будущего. Истинная любовь подменяется болезненной зависимостью, партнер становится в позицию «должен». Должен развлекать, должен заботиться, должен дарить смысл жизни. Свое собственное «я» при этом отметается в сторону, сам по себе человек перестает быть интересным.

2. Отказ от личной ответственности

Если отношения вдруг перестают устраивать, начинают доставлять боль, приносят разочарование – человек винит во всех несчастьях партнера, отказываясь признавать собственные промахи. Отсюда рождается желание переделать любовь, сделать ее «удобной» и «правильной», только бы не меняться самому. А когда лучше все равно не становится, люди расстаются или живут с разрушительной обидой внутри.

3. Обесценивание своей личности

Находясь в болезненных отношениях, человек часто не может признать свою уникальность в отрыве от партнера. Он живет, полагаясь на потребности и желания половины, собственные мечты и цели отметаются им в угоду «высоких» чувств. Он действительно полагает, что без партнера ничего из себя не представляет.

4. Чувство неоцененной жертвы

Когда отношения не приносят удовольствия, человеку плохо, но он продолжает плясать на углях – это позиция жертвы. Любовь не терпит ущемления, она открывает двери, а не закрывает их. Ощущение невозможности перемен, когда и вместе плохо, и потерять страшно – точно не любовь.

Отношения, которые приносят удовольствие: какие они?

Истинная любовь незаметна. Она настолько естественна, что нет потребности ее воспевать или добиваться мечом. Она приходит в жизнь двух людей тихо, принося совершенно особенный уют и спокойствие души. А главная ее черта – она принимает человека полностью, открывая возможность проявлять в отношениях свои лучшие качества. Если описать параметры настоящей любви, выйдет нечто следующее.

1. Безграничная свобода выбора

Предполагает не только способность делать выбор самому, но и давать партнеру эту возможность – свободу быть собой. При этом каждый в отношениях несет ответственность за сделанный шаг и возможные последствия, отвечает за собственное счастье. Там, где есть свобода, нельзя смешивать границы собственного «я» с началом «я» другого человека.

2. Любовь к своей личности, признание внутренней уникальности

Невозможно принять мир другого, если свое собственное «я» отторгается и осуждается. Любовь к себе предполагает заботу о своих чувствах, уважение собственных целей и желаний, доверие к миру своей интуиции. Когда мы признаем свою уникальность, то принимаем и неповторимую индивидуальность партнера. Вот почему важно начинать с себя.

3. Умение постичь счастье в одиночестве

Если оба партнера наедине с собой будут несчастливы, им не станет легче от совместной жизни. Скорее, наоборот, они познают ад одиночества вдвоем, в разы усилив свои страхи и комплексы. Для начала важно учиться принимать собственную уникальность, подружиться со своими демонами, научиться слушать тишину внутри, только затем впускать в сердце партнера.

4. Стремление к саморазвитию

Не зная себя, своих потребностей, мотивов, чувств и ценностей, тяжело построить с другим что-то действительно крепкое. Должно быть глубокое понимание своей сути, стремление к постоянному самопознанию. Только тогда можно будет понять, что такое любовь. Ум не должен мешать строить отношения, его цель – включить осознанность, чтобы жить в гармонии с собой, партнером и миром вокруг.

Зрелый отношения, которые будут приносить радость, может построить только зрелый человек. Для этого необходимо подружиться со своим «я», научиться принимать себя, чувства, брать ответственность за собственные выборы и решения. Высокий уровень осознанности, умение жить в моменте сейчас, любовь к себе – вот с чего начинаются отношения двоих длиною в жизнь.

Текст: Flytothesky.ru