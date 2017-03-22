Существует множество тестов для определения уровня IQ. Чаще всего задания сводятся к типовым логическим заданиям. Но ведь не все люди обладают хорошим логическим мышлением. Даже в этом случае, нельзя утверждать, что эти люди обладают низким уровнем коэффициента умственного развития. Предлагаем вам пройти совершенно новый тест на определения IQ. В его основе лежит метод визуального восприятия. Какая из этих линий толще?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Если у вас высокий IQ, то вы с легкостью сможете пройти этот зрительный тест Существует множество тестов для определения уровня IQ. Чаще всего задания сводятся к типовым логическим заданиям. Но ведь не все люди обладают хорошим логическим...