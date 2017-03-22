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Если у вас высокий IQ, то вы с легкостью сможете пройти этот зрительный тест

23.03.2017 13:28 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Существует множество тестов для определения уровня IQ. Чаще всего задания сводятся к типовым логическим заданиям. Но ведь не все люди обладают хорошим логическим мышлением. Даже в этом случае, нельзя утверждать, что эти люди обладают низким уровнем коэффициента умственного развития. Предлагаем вам пройти совершенно новый тест на определения IQ. В его основе лежит метод визуального восприятия. Какая из этих линий толще?Если у вас высокий IQ, то вы с легкостью сможете пройти этот зрительный тест

 
 
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Существует множество тестов для определения уровня IQ. Чаще всего задания сводятся к типовым логическим заданиям. Но ведь не все люди обладают хорошим логическим...

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