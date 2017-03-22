Почему дофамин делает людей более импульсивными

Дофамин имеет репутацию «молекулы удовольствия». Когда у животных и людей происходит всплеск дофамина, появляется чувство удовлетворения и мотивация продолжать начатое, будь то еда, социальное поведение или зарабатывание денег (универсальное средство к доступу большинства ресурсов).





Но помимо полезных ощущений, повышенный уровень дофамина вызывает еще одно явление: люди становятся более импульсивными и предпочитают немедленное чувство вознаграждения, вместо того чтобы работать над долгосрочными целями. С чем это связано?

Область мозга, которая является одним из основных производителей дофамина, называется «вентральной областью покрышки» (ВОП). Сканирование мозга показывает, что у обезьян, которые получают сок или фрукты, в этой области активируются сотни нейронов.

Эти нейроны чрезвычайно чувствительны к неожиданным наградам, и чем больше фрукт или количество сока, тем активнее производство дофамина. Но не все так просто.





Подумайте о том, что бы вы хотели: получить $50 прямо сейчас или через 2 месяца? Наверняка вы бы предпочли первый вариант. Точно так же поступили бы и обезьяны, если бы деньги заменили фруктами. Очевидно, что вознаграждение через 2 месяца менее заманчиво, чем в настоящий момент. Но ведь сумма не стала меньше. Размер награды остался таким же, изменилось время. Выбирая действия, мы принимаем во внимание и размер вознаграждения, и время, которое нужно для его получения.

Отсрочка может быть рискованной, поэтому мы взвешиваем все «за» и «против».

Ценность вознаграждения снижается прямо пропорционально времени ожидания. Мы тяготеем к немедленному удовлетворению. Это явление называется «временным дисконтированием».

Когда у нас возникают большие сомнения по поводу того, что выбрать (к примеру, $50 сейчас или $150 через год), это означает, что ценность награды становится практически одинаковой. То есть мы находим второй вариант не менее привлекательным, чем первый. Это «точка безразличия». Таких точек может быть много.

К примеру, кто-то не видит разницы между получением $50 сейчас и $100 через полгода. Исследователи считают, что это самый распространенный показатель. Есть и другие люди, для которых величина вознаграждения практически не зависит от времени задержки. Они полностью сосредоточены на долгосрочной прибыли, и их не интересует время.

Человек, который практически не способен отложить получение награды, представляет самый тяжелый случай. Грубо говоря, он предпочтет получить $10 сейчас, чем $100 через 6 месяцев. Это чрезвычайно импульсивные люди, и стоит задуматься, не относитесь ли вы к их числу. На самом деле подобный выбор говорит о повышенной склонности к употреблению разных стимулирующих веществ, а в некоторых случаях и о психопатическом расстройстве.

Психопаты отличаются манипулятивным, безжалостным и импульсивным поведением, направленным на то, чтобы получить удовлетворение любой ценой. Это расстройство возникает в результате очень многих сбоев в организме, и одним из них может быть гиперчувствительная дофаминовая система. Исследователи обнаружили, что импульсивные психопаты имеют аномально высокое количество дофамина.

Пациенты с болезнью Паркинсона, которые страдают от недостатка дофамина и принимают соответствующие лекарства («леводопу» или «апоморфин»), часто становятся игроманами или шопоголиками. «Леводопа» увеличивает производство дофамина, а препарат «апоморфин» стимулирует дофаминовые рецепторы.

Повышение уровня дофамина приводит к тому, что пациенты меняют свои предпочтения и выбирают «быстрое» вознаграждение. Причем время на обдумывание решения остается неизменным, то есть пациенты так же долго размышляют, что выбрать, но находят, что $10 сейчас гораздо выгоднее, чем большая сумма потом.

Конечно, стимуляция дофаминовых рецепторов – не единственная причина импульсивного поведения. Импульсивность в некоторой степени объясняется различиями в работе и других компонентов системы, отвечающей за выработку дофамина. Особенно важными являются рецепторы D2, которые регулируют количество высвобождаемого дофамина. Если их функции нарушены, то они подобны неисправным тормозам, которые не могут вовремя остановить рост уровня дофамина.

Подумайте о том, когда и почему вы принимаете импульсивные решения, и где находится ваша «точка безразличия». Ваше поведение может многое сказать о том, как работает ваша система производства дофамина.

Текст: Flytothesky.ru