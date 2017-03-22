С шоколадом связано много занятных фактов и историй. Предлагаем узнать об этом лакомстве кое-что новое.

Внимание: во время чтения вам может нестерпимо захотеться отведать кусочек-другой. Мы предупредили!





1. Первый формат шоколада, в полной мере подходящий для широкого потребления, был разработан на шоколадной фабрике Фрай, расположенной в Бристоле (Англия) в 1847 году.





2. В Бельгии 17 тысяч человек заняты в производстве шоколада.

3. Один маленький кусочек шоколада может дать человеку достаточно энергии, чтобы пройти 45,5 метров.





4. Специалисты армии США совместно с компанией Hershey улучшили термостойкие качества современного шоколада, сделав его способным выдерживать жаркое солнце во время операции «Буря в пустыне». Специально разработанные шоколадные батончики сохраняют твердость при температуре до 60 °C.





5. Шоколад содержит фенилэтиламин, естественную аминокислоту, которая, как полагают ученые, обладает эффектами афродизиака и даже, говорят, способна «лечить» похмелье.





6. Шоколад был включен в паёк солдат Второй мировой войны. В соответствии с распоряжением военачальников, вкус этого продукта должен был характеризоваться как «чуть лучше, чем вареный картофель», чтобы не допустить его стремительного поедания.





7. Первая машина для производства шоколада была сделана в Барселоне (Испания) в 1780 году.





8. Кот-д-Ивуар является на сегодняшний день ведущим мировым производителем какао-бобов. Около 37% этого продукта весь остальной мир получает оттуда.





9. Свидетельства о существовании какао-бобов на планете дают понять, что этот продукт является, вероятно, одним из древнейших видов пищи на Земле.





10. В 2012 году Швейцария была признана страной с самым высоким потреблением шоколада на душу населения. Каждый швейцарец съедает за год около 12 кг этого лакомства.





11. Технически белый шоколад нельзя назвать шоколадом, поскольку он не содержит веществ какао.





12. Самая дорогая шоколадная плитка в мире – взятая в первое путешествие к Антарктике капитаном Робертом Скоттом плитка Cadburry. Сейчас ее возраст составляет 100 лет, и она до сих пор осталась нетронутой. В 2001 году плитка была куплена за 687 долларов на аукционе Кристис анонимным покупателем.





13. Ацтеки считали, что какао было даровано людям богом мудрости. Семена какао ценились очень высоко и выступали как форма валюты.





14. Исследования показывают, что темный шоколад положительно влияет на качества памяти, объем внимания, время реакции и навыки решения проблем за счет увеличения притока крови к мозгу. Этот вид шоколада может также улучшать способность различать малоконтрастные изображения (например, в условиях плохой погоды) и способствовать снижению кровяного давления.

15. Для создания полкило шоколада требуется около 40 какао-бобов.





16. Слово «шоколад», вероятно, происходит из ацтекского языка науатль, имевшего в распоряжении понятие xocolātl (что означает «горькая вода»).

17. При создании легендарной сцены в душе из знаменитого фильма «Психо» Альфред Хичкок использовал шоколадный сироп Bosco в качестве заменителя крови.





18. Крупнейшая в мире плитка шоколада, весившая 5792 кг, была создана на фабрике Торнстонс в Великобритании 7 октября 2011 года. Площадь рекордного куска шоколада составила 3,96х3,96 м.





19. В соответствии с передовыми научными исследованиями, шоколад способен предотвращать проблемы, возникающие во время беременности. Вещество теобромин, которое содержится в шоколаде, может снизить риск преэклампсии, являющейся основным осложнением у беременных.

20. Около 40% миндаля и 20% арахиса, производимых в мире, предназначаются для шоколадных изделий.





21. Шоколад – отличный источник антиоксидантов. Особенно хорош в этом плане темный шоколад, богатый флавоноидами – антиоксидантами, помогающими предотвратить сердечные заболевания.





22. Деревья какао, также известные как шоколадные деревья, живут до 200 лет, однако производят применяемые в производстве бобы лишь в течение около 25 лет.





Текст: Flytothesky.ru