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Вкусные факты о шоколаде

23.03.2017 15:32 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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С шоколадом связано много занятных фактов и историй. Предлагаем узнать об этом лакомстве кое-что новое.Вкусные факты о шоколаде

Внимание: во время чтения вам может нестерпимо захотеться отведать кусочек-другой. Мы предупредили!

Вкусные факты о шоколаде

1. Первый формат шоколада, в полной мере подходящий для широкого потребления, был разработан на шоколадной фабрике Фрай, расположенной в Бристоле (Англия) в 1847 году.

Вкусные факты о шоколаде

2. В Бельгии 17 тысяч человек заняты в производстве шоколада.

3. Один маленький кусочек шоколада может дать человеку достаточно энергии, чтобы пройти 45,5 метров.

Вкусные факты о шоколаде

4. Специалисты армии США совместно с компанией Hershey улучшили термостойкие качества современного шоколада, сделав его способным выдерживать жаркое солнце во время операции «Буря в пустыне». Специально разработанные шоколадные батончики сохраняют твердость при температуре до 60 °C.

Вкусные факты о шоколаде

5. Шоколад содержит фенилэтиламин, естественную аминокислоту, которая, как полагают ученые, обладает эффектами афродизиака и даже, говорят, способна «лечить» похмелье.

Вкусные факты о шоколаде

6. Шоколад был включен в паёк солдат Второй мировой войны. В соответствии с распоряжением военачальников, вкус этого продукта должен был характеризоваться как «чуть лучше, чем вареный картофель», чтобы не допустить его стремительного поедания.

Вкусные факты о шоколаде

7. Первая машина для производства шоколада была сделана в Барселоне (Испания) в 1780 году.

Вкусные факты о шоколаде

8. Кот-д-Ивуар является на сегодняшний день ведущим мировым производителем какао-бобов. Около 37% этого продукта весь остальной мир получает оттуда.

Вкусные факты о шоколаде

9. Свидетельства о существовании какао-бобов на планете дают понять, что этот продукт является, вероятно, одним из древнейших видов пищи на Земле.

Вкусные факты о шоколаде

10. В 2012 году Швейцария была признана страной с самым высоким потреблением шоколада на душу населения. Каждый швейцарец съедает за год около 12 кг этого лакомства.

Вкусные факты о шоколаде

11. Технически белый шоколад нельзя назвать шоколадом, поскольку он не содержит веществ какао.

Вкусные факты о шоколаде

12. Самая дорогая шоколадная плитка в мире – взятая в первое путешествие к Антарктике капитаном Робертом Скоттом плитка Cadburry. Сейчас ее возраст составляет 100 лет, и она до сих пор осталась нетронутой. В 2001 году плитка была куплена за 687 долларов на аукционе Кристис анонимным покупателем.

Вкусные факты о шоколаде

13. Ацтеки считали, что какао было даровано людям богом мудрости. Семена какао ценились очень высоко и выступали как форма валюты.

Вкусные факты о шоколаде

14. Исследования показывают, что темный шоколад положительно влияет на качества памяти, объем внимания, время реакции и навыки решения проблем за счет увеличения притока крови к мозгу. Этот вид шоколада может также улучшать способность различать малоконтрастные изображения (например, в условиях плохой погоды) и способствовать снижению кровяного давления.

15. Для создания полкило шоколада требуется около 40 какао-бобов.

Вкусные факты о шоколаде

16. Слово «шоколад», вероятно, происходит из ацтекского языка науатль, имевшего в распоряжении понятие xocolātl (что означает «горькая вода»).

17. При создании легендарной сцены в душе из знаменитого фильма «Психо» Альфред Хичкок использовал шоколадный сироп Bosco в качестве заменителя крови.

Вкусные факты о шоколаде

18. Крупнейшая в мире плитка шоколада, весившая 5792 кг, была создана на фабрике Торнстонс в Великобритании 7 октября 2011 года. Площадь рекордного куска шоколада составила 3,96х3,96 м.

Вкусные факты о шоколаде

19. В соответствии с передовыми научными исследованиями, шоколад способен предотвращать проблемы, возникающие во время беременности. Вещество теобромин, которое содержится в шоколаде, может снизить риск преэклампсии, являющейся основным осложнением у беременных.

20. Около 40% миндаля и 20% арахиса, производимых в мире, предназначаются для шоколадных изделий.

Вкусные факты о шоколаде

21. Шоколад – отличный источник антиоксидантов. Особенно хорош в этом плане темный шоколад, богатый флавоноидами – антиоксидантами, помогающими предотвратить сердечные заболевания.

Вкусные факты о шоколаде

22. Деревья какао, также известные как шоколадные деревья, живут до 200 лет, однако производят применяемые в производстве бобы лишь в течение около 25 лет.

Вкусные факты о шоколаде

Текст: Flytothesky.ru

 
Теги: Курсы валют
 
 
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С шоколадом связано много занятных фактов и историй. Предлагаем узнать об этом лакомстве кое-что новое. Внимание: во время чтения вам может нестерпимо захотеться...

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