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«Желява» – крупнейшая в Европе заброшенная подземная военная авиабаза

23.03.2017 20:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В период между 1991 и 2001 годами Югославия прошла через несколько этнических войн, что привело к распаду государства. В течение этого времени для авиационной поддержки использовалась подземная авиабаза «Желява» стоимостью в 6 млрд. долларов, что делало её самым дорогим проектом в Европе. В результате «Желяву» уничтожили, только чтобы не дать противнику ею завладеть. Туннели авиабазы настолько велики, что в них могут разместиться целые эскадрильи самолетов вместе с персоналом; а запасов на базе хватало на то, чтобы продержаться в ней в течение месяца. Сейчас это самая крупная заброшенная военная авиабаза в Европе.«Желява» – крупнейшая в Европе заброшенная подземная военная авиабаза

Авиабаза «Желява» расположена на границе между Хорватией и Боснией и Герцеговиной под горой Плешевица.

«Желява» – крупнейшая в Европе заброшенная подземная военная авиабаза

 Один из входов на базу.

«Желява» – крупнейшая в Европе заброшенная подземная военная авиабаза

 Строительство авиабазы, изначально названной «Бихач» с кодовым обозначением Objekat 505, началось в 1948 году и закончилось в 1968. Стоимость строительства составила 6 миллиардов долларов, что втрое превышало вместе взятые годовые военные бюджеты Хорватии и Сербии.

«Желява» – крупнейшая в Европе заброшенная подземная военная авиабаза

 Задача авиабазы заключалась в создании общенациональной сети радиолокаторов раннего предупреждения в Социалистической Федеративной Республике Югославии. Радар базы на горе Плешевица охватывал воздушное пространство и территорию Югославии, плюс близлежащие территории.

«Желява» – крупнейшая в Европе заброшенная подземная военная авиабаза

 На базе было пять взлетно-посадочных полос, многочисленные радиолокаторы ближнего радиуса действия и прицельные радары, ракетные объекты, мобильные системы ракетных перехватчиков, моторизованные базы пехоты, всегда в наличии два военных самолета в состоянии боевого дежурства, военная полиция и даже охотничьи домики для досуга гражданских или военных руководителей. Точки доступа тщательно охранялись, а любого нарушителя могли расстрелять на месте.

Брошенные самолеты на авиабазе «Желява»…

«Желява» – крупнейшая в Европе заброшенная подземная военная авиабаза

«Желява» – крупнейшая в Европе заброшенная подземная военная авиабаза

 Кабины покинутых и ржавеющих самолетов

«Желява» – крупнейшая в Европе заброшенная подземная военная авиабаза

«Желява» – крупнейшая в Европе заброшенная подземная военная авиабаза

 База была настолько укреплена, что могла выдержать прямой удар от ядерной бомбы в двадцать килотонн (такой, как упала на Нагасаки).

«Желява» – крупнейшая в Европе заброшенная подземная военная авиабаза

 На авиабазе есть подземные туннели, в которых размещались две авиационные эскадрильи, оснащенные истребителями МиГ-21бис, одна разведывательная эскадрилья с самолетами МиГ-21Р и все необходимые для них средства обслуживания.

«Желява» – крупнейшая в Европе заброшенная подземная военная авиабаза

 Туннели общей протяженностью 3,5 километра с четырьмя входами, защищенными 100-тонными герметичными дверями, были облицованы полукруглыми бетонными щитами для смягчения ударов всех видов бомб.

«Желява» – крупнейшая в Европе заброшенная подземная военная авиабаза

 Объект также оснащен водоснабжением, электрогенераторами, жильем для экипажей, стратегическим военным оборудованием, столовой на 1000 человек, а также хранилищем для достаточного количества продовольствия, горючего (поставляемого по подземной 20-километровой сети) и оружия на период примерно в месяц.

«Желява» – крупнейшая в Европе заброшенная подземная военная авиабаза

 Авиабаза активно использовалась в 1991 году во время югославских войн. Впоследствии взлетно-посадочные полосы были уничтожены Югославской народной армией, а сам объект был полностью разрушен вооруженными силами Сербской Краины в 1992 году, чтобы не дать противнику завладеть авиабазой.

«Желява» – крупнейшая в Европе заброшенная подземная военная авиабаза

 Югославская народная армия во время отхода заложила взрывчатку в заранее подготовленных помещениях, которые были спроектированы с целью уничтожения взлетно-посадочных полос, а вооруженные силы Сербской Краины задействовали 56 тонн взрывчатки для уничтожения объекта. Взрыв был такой силы, что соседний город Бихач содрогнулся, а его жители впоследствии рассказывали, что над этим местом еще с полгода стоял дым. И это, кстати, нанесло непоправимый ущерб окружающей среде.

«Желява» – крупнейшая в Европе заброшенная подземная военная авиабаза

 Объект плотно заминирован и в настоящее время используется в качестве учебного объекта для тренировки собак на обнаружение мин. Он также служит промежуточной остановкой для мигрантов.

«Желява» – крупнейшая в Европе заброшенная подземная военная авиабаза

 Объект пытались реконструировать несколько раз, но все задумки провалились по причине финансирования. В 2004-2005 годах разрабатывался план по размещению на «Желяве» убежища для мигрантов, но в конечном итоге все заглохло. Также были идеи по превращению авиабазы в филиалы военных учебных заведений или казармы, но эти планы тоже были отменены из-за соглашения, запрещающего наличие какого-либо военного объекта ближе чем 15 километров до границы между Хорватией и Боснией и Герцеговиной.

Еще немного фотографий этого объекта.

Уничтоженный грузовичок контрабандистов

«Желява» – крупнейшая в Европе заброшенная подземная военная авиабаза

 Внутренности ржавого самолета

«Желява» – крупнейшая в Европе заброшенная подземная военная авиабаза

 Разрушенные туннели

«Желява» – крупнейшая в Европе заброшенная подземная военная авиабаза

 Одна из взлетно-посадочных полос

«Желява» – крупнейшая в Европе заброшенная подземная военная авиабаза

 Брошенный и ржавеющий самолет

«Желява» – крупнейшая в Европе заброшенная подземная военная авиабаза

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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В период между 1991 и 2001 годами Югославия прошла через несколько этнических войн, что привело к распаду государства. В течение этого времени для авиационной...

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