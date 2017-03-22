Мелочи тоже имеют немаловажное значение. Пусть это простой бытовой объект или какая-то сложная наружная конструкция, но есть вещи, которые могут сделать жизнь намного интереснее и забавнее.

Подумайте, что из нижеперечисленного могло бы вам пригодиться?

1. Японская компания выпустила сливочный кофе, который вы можете намазать на тост





Продукт был выпущен японской компанией Snow Brand Milk 1 марта 2017 года на её 55-летие. Это спред, похожий на Нутеллу, и предназначен он для кофеманов. В 2015 году компания уже выпускала подобный продукт под названием Edible Snow Brand Coffee, который похож на пудинг со сливочным топпингом, кофе в середине и карамельным соусом внизу.

2. Люстра отбрасывает тени, превращающие вашу комнату в дикий лес





Люстра «Формы природы» – это творение Тиры Хильден и Пио Диаса, которое должно «воссоздавать ощущение таинственной природы». Сборка каждой люстры занимает восемь часов, а все её детали распечатаны на 3D-принтере. На создание такого шедевра авторов вдохновили творчество немецкого художника Каспера Давида Фридриха и рисунки немецкого натуралиста Эрнста Геккеля.

3. Надувная прозрачная палатка, чтобы наслаждаться окружающими видами





Прозрачная палатка CristalBubble – идея французского дизайнера Пьера Стефана Дюма. Диаметр стандартной палатки – 4 метра, она выполнена из армированного пластика, оснащена встроенным вентилятором и фильтром против комаров, влаги и пыли. Дополнительные удобства – это модульный деревянный пол.

4. Гениальный портативный туалет, который можно прикрепить к бамперу вашего авто





Если вы любите отдых на открытом воздухе, то вам обязательно понадобится туалет. Для вашего комфорта производитель предлагает вполне удобный переносной вариант, носящий гордое название Bumper Dumper. Его можно прикрепить к бамперу или использовать совершенно автономно. Производитель также заявляет, что Bumper Dumper – это «маст хэв» и при таких стихийных бедствиях, как ураганы и землетрясения.

5. Вертикальная ванна для тех, кто любит погружение, но место в ванной комнате ограничено





Доктор Нисан Аптал из британской компании Bathstore разработал вертикальную ванну, чтобы решить проблему многих людей с маленькой ванной комнатой. Ванна занимает такое же пространство, как и обычный душ, и вместо воды, текущей сверху, она наполняется теплой водой снизу. У неё есть регулятор температуры и расхода воды. Когда ванна заполнена до желаемого уровня, вы можете отключить поток и плескаться. Слить воду можно нажатием кнопки Quick Drain.

6. Лента Лего – стройте здания, не заботясь о гравитации

Нью-йоркская дизайнерская студия Team Nimuno, финансируемая IndieGoGo, предлагает свой новый продукт под названием Nimuno Loop. Это гибкая и липкая лента, которая позволяет вам строить Лего-объекты на любой поверхности. Лента Nimuno Loop поставляется в рулонах с красными, синими, зелеными и серыми пластиковыми полосами, которые вы можете отрезать по желаемой длине и прикреплять клейкой стороной к любой поверхности.

7. Держатель туалетной бумаги с двумя подставками для вина и пива





Магазин под названием SOLIDink3d на платформе Etsy спроектировал держатель туалетной бумаги «для него и для неё» (3D-печать), чтобы в ответственный момент женщины могли иметь под рукой свой бокал с вином, а мужчины – банку с пивом.

8. Ностальгические свечи с ароматами, характерными для разных штатов США





Воспоминания о доме и городе, в котором вы выросли, связаны не только с визуальными образами, но и с звуками и запахами. Эти свечи пробуждают ностальгические воспоминания как раз с помощью запахов. Например, свеча Техаса пахнет кожей, свежим хлопком и шалфеем, а свеча Теннесси – магнолией и односолодовым виски. У свечи Флориды запах апельсина, морского тумана и плавучего леса, а в нью-йоркской свече присутствуют ароматы яблока и тыквы.

9. Всплывающие розетки для минималистов, плюс защита от детей





Если вас беспокоит количество розеток в стенах, но все они вам нужны, тогда это решение для вас. Всплывающие розетки от Legrand прячутся в стене, когда не используются, а когда в них появляется необходимость, розетки выдвигаются наружу простым нажатием. Когда розетки утоплены, их присутствие выдает только вполне эстетически привлекательный квадрат как декоративная настенная деталь.

10. Гамак для ног





Такой милый мини-гамак вешается под столом, причем его можно фиксировать на разной высоте по вашему желанию. К гамаку прилагаются два зажима, с помощью которых вы прикрепляете подвесные веревки к краям стола.

Текст: Flytothesky.ru