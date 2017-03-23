Научиться жить в мире с самим собой без стресса и нервозности – это занятие непростое. Если у вас нет внутреннего спокойствия, то вам тревожно и во внешнем мире. Мы нередко говорим и делаем, не думая, мы спорим и ругаемся с людьми, которых мы любим, и мы часто забываем о действительно важных вещах в собственной жизни. Неудивительно, что в конечном итоге мы чувствуем себя несчастливыми. Попробуйте придерживаться восьми основных правил, и вы станете гораздо ближе к внутренней гармонии и спокойствию.





1. Умейте прощать

Прощение – это первое правило для жизни в мире и спокойствии. Научитесь прощать и других, и себя, какими бы не были их и ваши действия, слова и поступки, только так вы сможете жить без гнева и обиды. Вы также должны простить себя за всё, что вы совершили, и за всё, что вы изменить не в силах. Порой мы действительно не можем изменить ситуацию и всё, что можем сделать, это принять её и жить спокойно.

2. Научитесь принимать то, что не в ваших силах изменить

Увы, но не в нашей власти изменять всё, что мы хотим. Зато вполне реально научиться распознавать то, когда вы можете изменить ситуацию или когда вы должны просто принять её. Попробуйте принять как факт все неприятные обстоятельства, допущенные ошибки и вещи, которые не дают вам двигаться вперёд.

3. Относитесь к другим с пониманием

Так легко судить других, особенно когда мы на них злимся, но если вы хотите мира и спокойствия в жизни, научитесь понимать людей. Вы можете сказать, что этот человек груб и неприятен, и просто начать избегать его. А почему бы не попробовать понять причины грубости? Возможно, мощные неприятности или жизненные проблемы заставили стать его таким колючим и недружелюбным. Поставьте себя на его место и не осуждайте.

4. Игнорируйте мнения других людей

Для собственного же спокойствия отпустите своё прошлое и «отключитесь» от мнения других людей. А ещё попробуйте снять все свои внутренние ограничения, которые сдерживают и тормозят вас в вашем развитии. Когда мы рефлексируем над прошедшими событиями, мы не можем смотреть вперед, и мы не можем жить счастливо и спокойно. А когда мы принимаем слишком близко слова окружающих, мы расстраиваемся и впадаем в уныние. Разве вы хотите угодить всем? Лучше угождайте самому себе.

5. «Подзарядите» свою жизнь

Периодически «подзаряжайте» собственную жизнь новыми целями, мечтами и идеями, это поможет вам жить более интересно и осмысленно. Главное, не ставить слишком много трудных или невозможных целей. Научитесь отдыхать и расслабляться, ведь трудоголики никогда не живут в мире с самими собой, им неведомы даже маленькие радости жизни и внутреннее спокойствие.

6. Улучшите все ваши отношения

Всё время работайте над отношениями с самим собой и другими людьми. Чтобы сделать жизнь спокойной и достаточно умиротворённой, научитесь правильно общаться с родителями, родственниками, друзьями, коллегами и даже врагами. Вы станете меньше беспокоиться и страдать от постоянных стрессов. Будьте позитивны к людям, и вы забудете о том, каково это: не любить, не выносить или ненавидеть кого-то.

7. Ведите журнал благодарности

Попробуйте начать вести так называемый журнал благодарности. Если жизнь полна стрессовых ситуаций, требований, суеты и крайних сроков, этот журнал поможет сохранить оптимизм и высокий уровень самооценки. Перед сном записывайте в него несколько вещей, за которые вы в жизни благодарны, и уже через неделю вы поймёте, что вы, оказывается, богатый и счастливы человек, а через месяц вы осознаете, что ваша жизнь полна хороших и позитивных вещей.

8. Контролируйте себя

Постоянно проверяйте, живёте ли вы в соответствии со всеми вышеописанными правилами. Если что-то пошло не так и вы сбились с пути, вернитесь назад и начните всё сначала. Все мы люди, потому можем забывать время от времени о том, что на самом деле ценно и важно.

Текст: Flytothesky.ru