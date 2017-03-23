Помните, как в детстве играли в игру «верю — не верю»? Мы подготовили подборку каверзных вопросов, чтобы проверить, хорошо ли вы знаете окружающий мир. Честно говоря, не все из команды Flytothesky.ru справились с тестом на отлично.

Поделитесь викториной со своими друзьями, чтобы посмотреть, кто из вас самый умный!:) Мы в вас верим! Итак, правда или ложь?