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Правда или ложь: этот тест проверит вашу эрудицию
23.03.2017 22:23 — Калейдоскоп | Flytothesky
Помните, как в детстве играли в игру «верю — не верю»? Мы подготовили подборку каверзных вопросов, чтобы проверить, хорошо ли вы знаете окружающий мир. Честно говоря, не все из команды Flytothesky.ru справились с тестом на отлично.
Поделитесь викториной со своими друзьями, чтобы посмотреть, кто из вас самый умный!:) Мы в вас верим! Итак, правда или ложь?
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Помните, как в детстве играли в игру «верю — не верю»? Мы подготовили подборку каверзных вопросов, чтобы проверить, хорошо ли вы знаете окружающий мир. Честно...
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