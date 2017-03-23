Современность диктует свои правила. Точнее, избавляет от многих предрассудков, появившихся за много столетий. За что женщина больше не должна извиняться?





За несовершенство

Если другим людям не нравится, как вы выглядите и какой вас создала матушка природа, то это их проблемы. Ведь вам вполне комфортно живется с десятком лишних килограммов. А огромную родинку на плече вы и вовсе успели полюбить.

За красивый внешний вид

Допустим, вы выглядите настолько ослепительно, что окружающие люди не скрывают комплиментов, а слова восхищения сыпятся со всех сторон. «Куда ты так нарядилась?», «У тебя свидание?» — не оправдывайтесь перед любопытными и не пытайтесь выдумывать причины, по которым именно сегодня вы ослепительно красивы. А еще никогда не отвечайте на комплименты отрицанием, мол, «все это неправда, я страшная».

За то, что вы живете ради себя и своих интересов

Каждый человек в какой-то степени эгоист, поэтому не стоит бояться отстаивать свои интересы. В советские времена было принято «не высовываться» и думать о совести, а не о счастье. И что в результате? Женщины боятся лишний раз подать голос, когда мужчина идет напролом. А повышения зарплаты у начальства попросить очень страшно, не говоря уже про карьерный рост.

За нежелание рассказывать о себе

Люди на постсоветском пространстве настолько бесцеремонны, что запросто могут спросить о размере вашей заработной платы или состоянии личной жизни, даже если вы просто сосед по лестничной площадке. Нет желания отвечать — не отвечайте.

За то, что ваша грудь частично видна

Прятать свои прелести и закалывать булавкой одежду в зоне декольте — проявление чувства неловкости, которого у современной женщины быть не должно. Какая кому разница? Пусть не смотрят, куда не следует.

За критические дни

Дело не в том, что эту тему стоит выставлять напоказ. Нет, такое недопустимо. Смысл состоит в том, что об этом явлении всем давно известно, и нет никаких поводов возмущаться при любом упоминании менструального цикла в печатных изданиях, в интернете, по телевизору, в приватных разговорах.

За завышенные ожидания

Ставьте себе какие угодно цели и планки. Мечтать можно безгранично. А принципы «не прыгай выше головы» и «нужно быть скромнее» — пережиток прошлого, которое вас не касается. Хотите собственный остров? Ваше право мечтать о нем.

За нежелание иметь ребенка

Не хотите быть матерью — это ваше право. Вы не обязаны рожать сына, строить дом и сажать дерево. Никого не касается, каким путем вы желаете идти по жизни.

За желание иметь много детей

Как ни странно, мечты о большом количестве детей воспринимаются обществом так же негативно, как и нежелание иметь ребенка вовсе. Что ж, пусть думают, что хотят. Если вам будет комфортно в окружении десяти детей, стройте свою жизнь таким образом.

За то, что вы не краситесь

Не нужно стесняться, если на вашем лице нет макияжа. Не стоит прятать свое лицо. Оно такое, какое дала природа. Естественное.

За нежелание или неумение вести хозяйство

Как правило, принимая гостей, большинство хозяек извиняются за то, что «в доме полный бардак». Пусть в квартире кристальная чистота, белье разложено на полках по цветам, а в воздухе витает запах свежести — женщина все равно предупреждает визитеров, что очень неубрано. Зачем отчитываться перед другими? Ну и что, если вы не умеете готовить и предпочитаете ресторанную еду? А еще вам нравится хаос. Или муж выполняет функции по уборке дома и глажке белья. Ваше личное дело.

За то, как и что вы принимаете в пищу

Если вы не хотите есть мясо или никак не можете заставить себя употреблять овсянку по утрам, а множество советчиков пытаются навязать вам свою точку зрения и допытываются, почему ваше питание построено таким образом, а не традиционно, то даже не тратьте энергию на объяснения. Ваш выбор таков, и он не обсуждается.

За неженственный образ

Не нравятся каблуки, а в юбке неудобно ходить — не носите. Общество любит попрекать и видеть в джинсах и кроссовках угрозу женственности. А зачем вам носить то, что вызывает дискомфорт?

За сексуальность

Осуждающие взгляды и неприличные комментарии в ваш адрес — это еще не повод бежать в слезах домой и переодеваться в юбку макси. Вульгарность и сексуальность — разные понятия.

Текст: Flytothesky.ru