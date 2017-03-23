От мужчины-разрушителя нужно бежать, сверкая пятками. Но даже самая сильная женщина не всегда может обнаружить, что в отношении нее совершается настоящее психологическое насилие. Как вовремя заметить, что рядом находится не просто любимый мужчина, а настоящий манипулятор?





1. Не дает вам общаться с близкими людьми.

Мужчина считает, что в мире не должно существовать человека, с которым вам было бы комфортно и весело. Кроме него самого. Он желает полностью обладать вами и постарается максимально ограничить какое-либо общение с родственниками, подругами и другими близкими вам людьми.

2. Обвиняет вас во всех бедах.

Обвиняя вас в своих неудачах, мужчина может закатывать настоящую истерику. Он будет кричать и доказывать, что именно вы — причина всех проблем. А еще вы якобы должны нести за это ответственность. Нет ничего хорошего, если вас обвиняют в том, к чему вы не причастны.

3. Позволяет себе оскорблять вас или высмеивать.

Часто манипуляторы любят убеждать объект своих унижений в том, что оскорбительное отношение — это норма, а вся проблема состоит лишь в вашем видении этой ситуации. Любые прозвища и обидные шутки ваш адрес — это желание манипулировать, посильнее задеть и показать вам, что «нужно знать свое место». Любые попытки защититься воспринимаются такими мужчинами как излишняя обидчивость и скверный характер любимой женщины.

4. Зависим от вредных привычек.

Нет, он не выкуривает пачку сигарет в день и не наедается на ночь. Он или злоупотребляет алкогольными напитками или принимает наркотики. А потом ведет себя неадекватно и грубо по отношению к вам.

5. Запугивает вас.

Если он не только оскорбляет, но внушает вам какие-либо страхи, то стоит незамедлительно прекратить отношения. Это ненормальная ситуация. Расставайтесь с таким провокатором без сожаления.

6. Ждет абсолютного повиновения.

Мужчина-манипулятор считает себя редчайшим экземпляром представителя человечества и ждет рабской покорности и повиновения во всем. Это повиновение должно быть, по его мнению, безвозмездным. Т.е. вы априори должны служить ему верой и правдой, не требуя ничего взамен.

7. Применяет жесткие меры наказания, если вы провели время в обществе других людей.

Крики, оскорбления, обвинения и даже физическая сила — все это может применить в отношении вас мужчина-тиран, если он не давал согласия на встречу с близкими и знакомыми людьми. Тактика манипулятора проста: наказать за любые проступки.

8. Он жутко ревнив.

Поскольку мужчина желает взять под свой контроль все аспекты вашей жизни, то неконтролируемая ревность будет распространяться не только на ваше общение с другими людьми, но и на ваши мысли и чувства, желания и мечты. Все, что может отвлечь ваше внимание от его личности — потенциальная опасность, по мнению разрушителя.

9. Умело играет своими эмоциями.

Если у вас существует своя точка зрения, отличная от его собственной, и вы осмелились ее озвучить вслух, то готовьтесь к ответной реакции в виде демонстративной обиды и иным ответным действиям, способным вызвать у вас чувство вины. Угрозы, что вы останетесь одна, когда он вас бросит, или страх перед наказанием за неповиновение — все это может держать зависимую от тирана женщину в постоянном ужасе.

10. Он вас бьет.

Если мужчина агрессивен на эмоциональном уровне, то существует большая вероятность того, что он перейдет к физическому насилию над вами. Обратите внимание, как ведет себя мужчина в порыве гнева. Он крушит все вокруг, разбивая вдребезги посуду и ударяя кулаком в стену? Вероятно, в следующий раз он захочет перейти на живой объект в виде вас. Остались ли еще сомнения, что нужно поскорее бежать от этого человека?

Текст: Flytothesky.ru