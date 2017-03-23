Второй и последующие браки – предприятие не для слабонервных, а для закаленных и выносливых. Даже при самых наилучших намерениях статистика показывает, что повторные браки чаще завершаются разводом, нежели брак самый первый. Почему эти союзы менее стабильны? На это есть минимум семь причин.





1. Пары часто стремительно бросаются в следующий брак

Многие пары бегут во второй брак, не «переварив» и не сделав выводы из первого. Что может в дальнейшем привести к возникновению проблем с доверием, например, в случае общения с бывшими половинами или из-за чрезмерной активности в социальных медиа. Здоровые границы имеют решающее значение во всех отношениях, но особенно в браке под номером два.

2. Финансовый стресс обычно существеннее, чем в первом браке

В первых браках обычно пары разделяют свои финансовые цели и обязанности. Второй брак – это более старший возраст, когда у обоих партнеров уже наработаны финансовые активы и определены цели. Вступление во второй брак не является для них причиной пересмотра этих целей. Кроме того, появляется иной подход к разделению доходов и отношению к добрачным накоплениям. Деньги – это уже чуть ли не приоритетная тема, приводящая к серьезным, а то и непреодолимым разногласиям.

3. Они отказываются от добрачного консультирования со специалистами

Парам, желающим отправиться во второй брак, все равно рекомендуется пообщаться со специалистами. Вы можете направиться хоть к психологу, хоть к духовнику, чтобы прояснить для себя ряд вопросов и получить на них более-менее прозрачные ответы, пока для вас не особо очевидные. Взгляд со стороны всегда полезен.

4. Вторые браки морально легче разорвать

Одна из причин, по которым многие пары закрывают глаза на внутрисемейные проблемы, в том, что они не хотят переживать хаос разрушения семьи и дележки собственности. Когда вы не делите совместных детей и накопленные активы, то вы вряд ли станете столь рьяно держаться за следующий брак и испытывать сильное чувство вины за его развал. Мало того, обе стороны даже могут ощутить явное облегчение. Развод уже не столь страшен, как когда-то. Если вы прошли его однажды, вы знаете, что в силах пережить его снова.

5. Видение брака и семьи может различаться

Видение брака и семьи у вас и вашего нового партнера может весьма различаться. Конечно, люди, повторно идущие под венец, стремятся избежать непримиримых проблем, возникавших в предыдущей их попытке, но только для того, дабы найти проблемы новые в следующем союзе. Ожидания зачастую необоснованно высоки, и второй брак рискует рухнуть под этим обременительным весом.

6. Люди вступают во второй брак с эмоциональным «багажом»

Вы наверняка несете с собой что-то от прежних отношений. Если вы проработали свою собственную историю и попытаетесь узнать и понять опыт своего нового партнера, вы перестанете повторять былые ошибки . Разговор о прошлом приведет к взаимопониманию и избавит от чувства вины, страха и ревности. Изучите свои сходства и различия, свои надежды и мечтания. Когда вы понимаете риски, вы сможете быстрее распознать проблемы, прежде чем усугублять их.

7. Слияние двух семей – процесс трудный и порой болезненный

Когда люди сходятся, они предвкушают любовь и романтику. Однако большинство последующих браков подразумевает наличие детей от предыдущих союзов, то есть наряду со всей романтикой возникают практические аспекты управления не одной, а фактически двумя семьями. Следовательно, у вас появится дополнительная ответственность о новых членах семьи и гораздо меньше личного времени для вас двоих. Управлять одной семьей – труд нелегкий, а две семьи – это уже труд двойной.

Текст: Flytothesky.ru