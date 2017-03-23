Хотя исследования Марса продолжают активно развиваться, туризм на Красной планете еще, увы, пока только в проектах.

Тем не менее, никто не мешает нам помечтать об отпуске на Марсе, и один финский режиссер сделал эту мечту похожей на реальность.

Ян Фройдман провел три года, обрабатывая фотографии, сделанные орбитальным аппаратом НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, и в результате появился четырехминутный ролик, с помощью которого вы можете попутешествовать по этой планете.

Собственно, вот он:

Фройдман рассказывает, что 3D изображения Марса в формате анаглиф, сделанные камерой HiRISE, содержат информацию о топографии поверхности планеты. Если сначала Ян собирал и обрабатывал снимки, то последние три месяца режиссер медленно и тщательно превращал эти данные и фотографии в формат видео.

«Появляется ощущение, что вы летите над Марсом, глядя вниз и рассматривая интересные места. И на Марсе их действительно много! – делится Фройдман своими впечатлениями. – Мне очень хотелось бы увидеть снимки Марса от пейзажного фотографа-профессионала, особенно такого, кто, скажем, специализируется на съемке полярных регионов. Но я боюсь, что в течение моей жизни я этого не дождусь».

Как бы круто не смотрелось видео, цвета могут не совсем соответствовать реальным марсианским. Поскольку исходные изображения были сделаны в оттенках серого, Фройдман добавил те цвета, которые он считал наиболее подходящими.

Например, светлые области стали желтоватыми, темные области – синеватыми, а полярные области — бело-голубыми.

И хотя такая цветопередача не может быть на 100 процентов точной, все же это пока наилучший вариант познакомиться с Марсом на расстоянии, по крайней мере, пока там не начал развиваться межпланетный туризм.

На самом деле, Марс настолько покрыт пылью, что даже если бы вы были там физически, то, вероятно, не смогли бы рассмотреть ни его глубокие впадины, ни взмывающие вверх холмы-останцы. Зато вы имеете такую возможность с помощью видеоработы Яна Фройдмана.

Текст: Flytothesky.ru