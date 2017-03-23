Наша планета имеет в своих недрах настоящую сокровищницу, однако может ли человек посягнуть на все ее ценности? Многие из таящихся в ней минералов обнаруживают весьма коварный характер. Просто взяв в руки определенный камень, мы можем серьезно подвергнуть риску свое здоровье и даже жизнь. Какова она – опасная красота даров природы?

1. Колорадоит





Этот кристаллический минерал, представляющий собой теллурид ртути – весьма редкое и токсичное соединение. Легкомысленное обращение с колорадоитом сопряжено с риском серьезных отравлений. При нагревании или химическом воздействии минерал становится источником смертельно опасных паров и пыли. Как стало известно довольно недавно, теллуриды могут встречаться в комбинациях с золотом. По иронии судьбы, на улицах Калгари в Канаде золотоносные теллуриды ранее были использованы для заполнения выбоин, и после обнаружения высокой ценности материала в городе всколыхнулась настоящая волна золотой лихорадки.

2. Халькантит





Обольстительные голубые кристаллы Халькантита состоят из меди в сочетании с серой и другими элементами, а также водой. Подобное соединение обращает медь, токсичную в избыточных количествах, в кристалл с высокой биодоступностью. Другими словами, медь становится растворимой в воде и может быть распространена в больших количествах по любому живому организму, стремительно ослабляя и убивая его, останавливая процессы жизнедеятельности. Кристаллы халькантита в больших количествах могут представлять настоящую экологическую угрозу и способны загубить целые пруды, полные водорослей. Из-за красоты и редкости этого минерала в настоящее время растет производство его искусственных кристаллов.

3. Хатчинсонит





Редкий металл таллий во многом схож со свинцом, однако является намного более смертоносным веществом, представленным высокотоксичными соединениями довольно странных комбинаций элементов. Последствия воздействия таллия включают потерю волос, серьезные заболевания при контакте с кожей и большую вероятность смерти. Хатчинсонит является особо опасной смесью таллия, свинца и мышьяка. Три ядовитых металла, соединяясь, становятся смертельным минеральным коктейлем, обращение с которым должно быть организовано с предельной осторожностью. Хатчинсонит был назван в честь Джона Хатчинсона, известного ученого из Кембриджского университета. Минерал, как правило, обнаруживается в горных районах Европы.

4. Галенит





Галенит – сульфид свинца, образующий блестящие серебристые кубы с практически идеальными четкими формами. При ударе молотком кристалл галенита может разрушиться на несколько более миниатюрных копий с кубическими сечениями на гранях. Хотя, как правило, свинец обладает большой пластичностью, содержание серы в галените делает его чрезвычайно хрупким при химической обработке. Контакт человека с образцами галенита может привести к отравлению свинцовой пылью. Добыча и обработка этого минерала дается людям ценой здоровья и серьезных угроз экологии.

5. Асбестовый хризотил и амфиболит





Асбест не является искусственно созданным материалом, представляя собой один из самых опасных минералов на планете. Тогда как другие минералы оказывают токсическое действие в ситуациях случайного отравления, асбест осуществляет полномасштабную механическую диверсию в легких человека. Это вещество входит в категорию природных минералов, состоящих из железа, натрия и кислорода. Канцерогенные эффекты возникают путем стойкого раздражения тканей легких, приводящего к образованию на них рубцов. Естественное выветривание приводит к распределению этого вещества в атмосфере Земли. В результате многие люди в своих легких так или иначе уже имеют некоторый процент асбеста.

6. Арсенопирит





Арсенопирит называют «золотом дураков». Однако, чтобы прослыть дураком мало просто принять его за золото, не менее глупым является решение взять этот минерал голыми руками или, что еще хуже, ими же потом отправить в рот еду. Арсенопирит представляет собой мышьяково-сернистое железо. Если кто-то попытается нагреть или каким-либо образом химически воздействовать на этот минерал, он начнет выделять едкие канцерогенные пары, приправленные сильным чесночным запахом мышьяка.

7. Торбернит





Про торбернит говорят, что этот минерал родом из ада. Зеленые кристаллы, образующиеся в гранитных скалах, формируются в результате сложного взаимодействия фосфора, меди, воды и урана. Если радиоактивного эффекта Чернобыля от кристалла, который можно положить в карман, кому-то покажется недостаточно, можно еще добавить присущую торбениту способность выделения при нагреве смертельно опасного газа радон, вызывающего рак легких. Кстати, при большом «везении» этот минерал может быть обнаружен в граните, поэтому самая безобидная каменная столешница запросто может содержать его следы.

8. Антимонит





Антимонит является соединением сурьмы, но выглядит очень похожим на серебро. По этой причине благородно сверкающие металлическим блеском кристаллы этого нестабильного вещества когда-то применялись в изготовлении элитных столовых приборов. Однако очень скоро такие вилки и ножи стали нести смерть своим обладателям, погибавшим от тяжелого пищевого отравления. Даже с находящимися в коллекциях образцами антимонита следует обращаться с большой осторожностью. Мытье рук рекомендуется после любого контакта с этим минералом.

9. Аурипигмент





Единственное, что может быть хуже мышьяка – это кристалл, состоящий из мышьяка и серы. Смертельно опасные для человека кристаллы аурипигмента часто образуются вблизи гидротермальных источников. Цвета этого минерала очень соблазнительны, но при контакте с кожей он может выделять канцерогенный, нейротоксический порошок мышьяка. В древности китайцы натирали аурипигментом стрелы, делая их мощным оружием. Эти кристаллы также использовались в качестве основного компонента охристой краски, и, вероятно, отравили не одного художника, применявшего подобное средство.

10. Киноварь





Киноварь (сульфид ртути) является самым токсичным обрабатываемым минералом на Земле. Название его означает «кровь драконов», а формируется он неподалеку от вулканов и месторождений серы. Киноварь при разрушении и нагреве способна выделять чистую ртуть, вызывая у человека тремор, потерю чувствительности и смерть. В Средние века в Испании направление на работу в шахты, содержащие киноварные образования, считалось смертным приговором. Киноварь широко использовалась в древнем Китае для оформления декоративной посуды, украшенной причудливой резьбой. Что выглядит сейчас еще более невероятным, некоторые врачи раньше считали этот минерал источником целительной силы и назначали его для лечения определенных заболеваний.

Текст: Flytothesky.ru