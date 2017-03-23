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Эти фото подтверждают, что животные – лучшие компаньоны по совместному сну

24.03.2017 14:06 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В чем секрет самого сладкого и крепкого сна малыша? Это когда у него есть компаньон по подушке, к которому можно прижаться: собака, кошка или даже домашний поросенок.

Тем не менее родителям нужно быть внимательными и ответственными. Обязательно проконсультируйтесь с врачом и не оставляйте милейшую младенческо-животную парочку без вашего присмотра.

Посмотрите на эти фото. Ну разве они могут оставить кого-либо равнодушными?Эти фото подтверждают, что животные – лучшие компаньоны по совместному сну

Эти фото подтверждают, что животные – лучшие компаньоны по совместному сну

Эти фото подтверждают, что животные – лучшие компаньоны по совместному сну

Эти фото подтверждают, что животные – лучшие компаньоны по совместному сну

Эти фото подтверждают, что животные – лучшие компаньоны по совместному сну

Эти фото подтверждают, что животные – лучшие компаньоны по совместному сну

Эти фото подтверждают, что животные – лучшие компаньоны по совместному сну

Эти фото подтверждают, что животные – лучшие компаньоны по совместному сну

Эти фото подтверждают, что животные – лучшие компаньоны по совместному сну

Эти фото подтверждают, что животные – лучшие компаньоны по совместному сну

Эти фото подтверждают, что животные – лучшие компаньоны по совместному сну

Эти фото подтверждают, что животные – лучшие компаньоны по совместному сну

Эти фото подтверждают, что животные – лучшие компаньоны по совместному сну

Эти фото подтверждают, что животные – лучшие компаньоны по совместному сну

Эти фото подтверждают, что животные – лучшие компаньоны по совместному сну

Эти фото подтверждают, что животные – лучшие компаньоны по совместному сну

Эти фото подтверждают, что животные – лучшие компаньоны по совместному сну

Эти фото подтверждают, что животные – лучшие компаньоны по совместному сну

Эти фото подтверждают, что животные – лучшие компаньоны по совместному сну

Эти фото подтверждают, что животные – лучшие компаньоны по совместному сну

Эти фото подтверждают, что животные – лучшие компаньоны по совместному сну

Эти фото подтверждают, что животные – лучшие компаньоны по совместному сну

 
 
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