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Эти фото подтверждают, что животные – лучшие компаньоны по совместному сну
24.03.2017 14:06 — Калейдоскоп | Flytothesky
В чем секрет самого сладкого и крепкого сна малыша? Это когда у него есть компаньон по подушке, к которому можно прижаться: собака, кошка или даже домашний поросенок.
Тем не менее родителям нужно быть внимательными и ответственными. Обязательно проконсультируйтесь с врачом и не оставляйте милейшую младенческо-животную парочку без вашего присмотра.
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В чем секрет самого сладкого и крепкого сна малыша? Это когда у него есть компаньон по подушке, к которому можно прижаться: собака, кошка или даже домашний...
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