В чем секрет самого сладкого и крепкого сна малыша? Это когда у него есть компаньон по подушке, к которому можно прижаться: собака, кошка или даже домашний поросенок.

Тем не менее родителям нужно быть внимательными и ответственными. Обязательно проконсультируйтесь с врачом и не оставляйте милейшую младенческо-животную парочку без вашего присмотра.

Посмотрите на эти фото . Ну разве они могут оставить кого-либо равнодушными?



















































































