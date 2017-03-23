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Быстрый тест: Какая сила в вас скрывается?

24.03.2017 13:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Представьте, что вы попали в комнату, где из мебели — 8 разных кресел. Вы очень устали с дороги. Присядьте и отдохните! Какое кресло вам больше придется по вкусу?

Не думайте над выбором слишком долго. Что первое пришло вам в голову? Руководствуйтесь интуицией и подсознательным чувством!Быстрый тест: Какая сила в вас скрывается?

 
 
 
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Представьте, что вы попали в комнату, где из мебели — 8 разных кресел. Вы очень устали с дороги. Присядьте и отдохните! Какое кресло вам больше придется по вкусу? Не...

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