Представьте, что вы попали в комнату, где из мебели — 8 разных кресел. Вы очень устали с дороги. Присядьте и отдохните! Какое кресло вам больше придется по вкусу?

Не думайте над выбором слишком долго. Что первое пришло вам в голову? Руководствуйтесь интуицией и подсознательным чувством!