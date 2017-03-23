МИНСК, 24 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал при необходимости продлить срок безвизового пребывания в стране для иностранцев.

Указ президента Беларуси Александра Лукашенко о пятидневном безвизовом режиме въезда в страну граждан 80 государств вступил в силу 12 февраля . Документом установлен безвизовый въезд через Национальный аэропорт Минск.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь без виз посещают ежедневно около 160 туристов

"Если будет мало пяти дней, мы введем больший срок. Нам чего бояться? Мы открытая страна, у нас открытая экономика, и люди должны приезжать сюда открыто — это никому не вредит", — сказал Лукашенко, общаясь в пятницу в Гродненской области с трудовым коллективом сельхозпредприятия "Арвибелагро".

При этом президент отметил, что несмотря на введение безвизового въезда, Беларусь не снимает с повестки дня вопросы безопасности. В Союзном государстве создана база лиц, которым по разным обстоятельствам запрещен въезд в Беларусь и в Россию.

Таким гражданам попасть в республику не удастся, подчеркнул президент.

Главным достоянием Беларуси Лукашенко назвал ее природу и людей, он добавил, что многие туристы стремятся в Беларусь за покоем и тишиной, особо привлекают иностранцев агроусадьбы, где можно спокойно отдохнуть в комфортных условиях. "Сохраните эту чистоту и доброту наших белорусских сердец", — добавил глава государства.

Между тем, введение Беларусью режима безвизового въезда для граждан 80 стран стало поводом для создания РФ пограничных зон на границе с Беларусью. Такой приказ был подписан главой ФСБ РФ, зоны созданы в Смоленской, Брянской и Псковской областях.

Как ожидается, в начале апреля в Гродно состоится заседание межведомственной белорусско-российской группы по согласованию мер в области миграционной политики. На заседании группы, как ожидается, будет обсуждаться и вопрос погранзон.