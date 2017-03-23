Многие женщины привыкли сетовать на то, что представители сильного пола не очень-то горят желанием проявлять инициативу и одаривать даму своим вниманием. В пример такому нерадивому мужчине, которому «ничего не нужно», ставятся жители других европейских стран, преуспевающие на любовном фронте благодаря своей решительности.





Современные женщины недалеко ушли от мужчин и все чаще предпочитают избегать сложных отношений, отдавая предпочтение тихим вечерам в компании телевизора и кота.

Почему же так происходит?

1. Страх нести ответственность.

Каждый человек, находясь в отношениях, несет огромную ответственность, но не за себя, а за любимого человека. Вспоминаются слова из небезызвестной книги, что «мы в ответе за тех, кого приручили». Какими бы ни были личные желания и стремления, партнер будет ждать от вас определенной модели поведения и поступков: публичных признаний, верности, взаимных эмоций и чувств, сопереживания. Продолжать список можно бесконечно.

Готовы ли вы к таким жертвам? Или хватит и кота с его потребностями?

2. Лень.

Отношения требуют множества усилий. Нужно постоянно шевелиться: звонить по телефону, писать смс или электронные сообщения, планировать совместные выходные, ходить куда-то, придумывать, что подарить на праздники, отдаваться эмоционально на полную катушку. А вдруг за окном льет, как из ведра? Или накануне была бессонная ночь, и теперь так хочется поспать, а не бежать на свидание ?

Лень свойственна не только людям, намеревающимся вступить в серьезные отношения, но и тем, которым хочется интрижку на одну ночь. Ведь нужно тратить столько энергии на уход за собой: макияж, бритье, мытье волос. А еще нужно выходить из дома и куда-то ехать. Нет, как-то лень.

Помните, что с годами энергии больше не становится. Задумайтесь об этом.

3. Мифы про отношения полов.

Вы где-то слышали, что она обязательно захочет шубу. Или просто-напросто вынесет весь мозг. А еще она будет читать ваши сообщения в социальных сетях и требовать детальный отчет о прожитом дне. Как бы комично ни смотрелись подобные мифы, мысли о них запросто могут погасить даже самую яркую искру при знакомстве двух одиноких сердец.

Женщины любят фантазировать и при знакомстве с потенциальным мужем придумывают в своей голове настоящий сюжет совместной счастливой семейной жизни, в которой обязательно будет свадьба на сотню человек и пятеро детишек. Мужчина представляет себе печальные кадры, в которых хитрая и расчетливая девушка уходит от него в дорогой шубе, презентованной им же, захватив с собой при этом его любимого лабрадора. А потом она обязательно кричит, что «отдала лучшие годы своей жизни» неблагодарному ему.

4. Боязнь остаться с разбитым сердцем.

Страшно ранить и себя, и другого человека. Везде пишут и говорят, что незачем строить любовь с тем, в ком не уверен полностью. А разве можно знать, как будут развиваться события в дальнейшем? Даже завтрашний день может принести нечто неожиданное, кстати, не обязательно приятное. Вы не уверены в себе и своем будущем, так что тут говорить о другом человеке? Наверное, лучше дома посидеть да разложить пасьянс.

5. Деньги.

То есть их нехватка. Дело не в том, что любимый человек оставит вас без гроша в кармане. Финансовый фактор заключается в том, что отношения подразумевают систематические траты. И если даже вы все спланировали и рассчитали, то непредвиденных расходов никак не избежать: кино, дискотеки, рестораны, подарки к праздникам — поводов очень много, а денег не очень.

А не отложить ли лучше на отпуск? Да, пожалуй.

6. Привычка быть свободным.

Вы построили свою жизнь так, как хочется. У вас много каждодневных ритуалов, привычек, хобби. А тут ворвется человек, который нарушит вашу гармонию. Придется жертвовать своими желаниями, подстраиваться под кого-то и идти на компромиссы.

С годами люди, привыкшие к свободе и одиночеству, с трудом впускают в свою жизнь тех, кто может нарушить привычное положение вещей. Да и кот может быть против таких изменений.

Текст: Flytothesky.ru