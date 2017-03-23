Часто ли вы мечтаете? И задумываетесь ли хоть иногда, о чем мечтают ваши близкие? Если рассматривать наши мечты с точки зрения астрологии, становится ясно, что желания представителей разных знаков зодиака кардинально отличаются.





Мечты напористых и целеустремленных Овнов чаще всего связаны с карьерой, популярностью, авторитетностью. Но не стоит думать, что получив желаемое, Овен остановится. Он будет снова и снова ставить себе высокие цели, и идти напролом, пока его мечты не приведут к завоеванию вселенной.

Мечты приземленного Тельца, как правило, осязаемые. Любой представитель этого знака зодиака держит в голове картинку своего будущего, в котором непременно есть стабильный высокий доход, любящий человек, путешествия и, конечно же, уютный дом, заставленный дорогой техникой и памятными статуэтками.

Близнецы – это беззаботные путешественники и рассудительные ораторы. Они обычно видят счастье в посещении новых стран и нахождении новой пищи для ума. Проще говоря, их мечты заключаются в том, чтобы жизнь их была полна новых знакомств и знаний. Они любят получать новую информацию и еще больше любят ею делиться.

Типичные Раки – это настоящие домашние котики. Их мечты не слишком высоки и вполне осуществимы. Чтобы Рак чувствовал себя счастливым, ему достаточно видеть близких людей рядом, быть сытым и обогретым. И мужчины, и женщины-Раки мечтают и часто получают крепкую семью, детей и уютное гнездышко вдалеке от мирских забот.

Мечты Льва обычно крутятся вокруг славы, богатства и величия. Любой Лев мечтает быть лучшим во всем. Если Лев мечтает построить дом, то этот дом должен быть самым большим и роскошным, если в планах у него создать семью, то она непременно должна быть образцово-показательной. В общем, все самое лучшее должно принадлежать именно этому знаку зодиака. И никак иначе!

Девы в большинстве своем не слишком мечтательны. Обычно если у них появляется какая-либо идея, они составляют план ее воплощения и мелкими шажками приближаются к своей мечте. Для того чтобы чувствовать себя счастливыми, Девам необходимо знать, что у них есть стабильная и интересная работа, дом, семья и, конечно же, здоровье.

Весы, так же как и Львы, мечтают о красивой безбедной жизни. Но в отличие от своих братьев семейства «кошачьи», Весы хотят жить красиво для своего собственного удовлетворения и гармонии. Мнение окружающих для них не так важно. Кроме того, что Весы падки на все красивое, они мечтают о мире во всем мире. Хаос и дисгармония выводят их из равновесия.

Мечта любого Скорпиона – это выходить победителем в любой игре, в любом состязании. Этот знак зодиака довольно агрессивно настроен по отношению к конкурентам. Возможность утереть нос своим завистникам или соперникам – это наивысшее блаженство для Скорпиона. К слову, несчастная любовь или сложные отношения со сверстниками являются хорошим толчком для Скорпиона в достижении успеха в будущем.

Стрельцы обычно мечтают о путешествиях, о красной дорожке, о большом круге друзей, о популярности. По мнению Стрельцов, нет ничего хуже обыденности, рутины. Представителей этого знака всегда привлекает что-то новое: люди, страны, вещи. Новизна им необходима для вдохновения. А без вдохновения Стрельцам жить неинтересно и скучно.

Мечты любого Козерога обычно приземленные и материальные. Постороннему человеку они кажутся несбыточными, но козерог-то знает, что любое дело, за которое он берется, рано или поздно приносит плоды. Если Козерог задумал стать магнатом, будьте уверены, он им станет, даже несмотря на то, что сейчас у него нет и десятой части того, о чем он мечтает.

Водолеи по натуре фантазеры и новаторы. Они с удовольствием занимаются изучением чего-либо нового и совершают открытия. В своих мечтах Водолей обычно видит себя совсем другим человеком. Женщина-Водолей может мечтать о том, что она брюнетка, а не блондинка, что живет не в Европе, а в Азии, что работает совсем в иной сфере. Мужчины-Водолеи нередко мечтают об интересной прибыльной работе и о принятии закона о многоженстве.

О чем мечтают Рыбы? Наверное, проще сказать, о чем они не мечтают. Мечты в их жизни занимают первое место. Если сегодня Рыбы грезят о большой семье и о жизни вдали от цивилизации, то завтра мечты, вполне возможно, приведут их в Голливуд или на побережье Франции. Рыбы очень непостоянны, как в жизни, так и в мечтах.

Текст: Flytothesky.ru