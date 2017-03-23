Подсознание — штука загадочная. Но уже с давних времен человечеству известны различные методы воздействий и манипулирования. Древние шаманские техники позволяли ввести человека в полный или частичный транс, обездвижить его или даже внушить отсутствие боли. В настоящее время гипноз используется во многих сферах. Например, в медицине. А что еще интересного мы знаем об этом загадочном явлении? Подборку фактов вы найдете в этом выпуске!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что мы знаем о гипнозе: 10 интересных фактов Подсознание — штука загадочная. Но уже с давних времен человечеству известны различные методы воздействий и манипулирования. Древние шаманские техники...