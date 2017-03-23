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Что мы знаем о гипнозе: 10 интересных фактов
24.03.2017 18:02 — Калейдоскоп | Flytothesky
Подсознание — штука загадочная. Но уже с давних времен человечеству известны различные методы воздействий и манипулирования. Древние шаманские техники позволяли ввести человека в полный или частичный транс, обездвижить его или даже внушить отсутствие боли. В настоящее время гипноз используется во многих сферах. Например, в медицине. А что еще интересного мы знаем об этом загадочном явлении? Подборку фактов вы найдете в этом выпуске!
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Подсознание — штука загадочная. Но уже с давних времен человечеству известны различные методы воздействий и манипулирования. Древние шаманские техники...
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