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Горячие парни и милые собачки – беспроигрышный вариант
24.03.2017 19:59 — Калейдоскоп | Flytothesky
А вы знали, что вчера в США отмечался День щенков. Именно в этот праздник вы можете максимально проявить свою любовь и заботу о лучших друзьях человека. А если милые песики берут участие в фотосессии с действительно горячими парнями – то это беспроигрышный вариант для привлечения внимания.
Хотите это увидеть? Все фото есть в
Там вы можете увидеть все! Горячие объятия, облизывание носов, призывные улыбки и поцелуи. Парни действительно гордятся своими любимцами!
Кстати, есть еще такой аккаунт в Instagram:
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А вы знали, что вчера в США отмечался День щенков. Именно в этот праздник вы можете максимально проявить свою любовь и заботу о лучших друзьях человека. А если милые...
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