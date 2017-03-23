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Горячие парни и милые собачки – беспроигрышный вариант

24.03.2017 19:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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А вы знали, что вчера в США отмечался День щенков. Именно в этот праздник вы можете максимально проявить свою любовь и заботу о лучших друзьях человека. А если милые песики берут участие в фотосессии с действительно горячими парнями – то это беспроигрышный вариант для привлечения внимания.

Хотите это увидеть? Все фото есть в Instagram, в профиле под названием «Hot Dudes With Dogs», где масса потрясающих парней позируют со своими очаровательными щенячьими друзьями.

Там вы можете увидеть все! Горячие объятия, облизывание носов, призывные улыбки и поцелуи. Парни действительно гордятся своими любимцами!

Горячие парни и милые собачки – беспроигрышный вариант

Горячие парни и милые собачки – беспроигрышный вариант

Горячие парни и милые собачки – беспроигрышный вариант

Горячие парни и милые собачки – беспроигрышный вариант

Горячие парни и милые собачки – беспроигрышный вариант

Горячие парни и милые собачки – беспроигрышный вариант

Горячие парни и милые собачки – беспроигрышный вариант

Горячие парни и милые собачки – беспроигрышный вариант

Горячие парни и милые собачки – беспроигрышный вариант

Горячие парни и милые собачки – беспроигрышный вариант

Кстати, есть еще такой аккаунт в Instagram:
Горячие парни с котятами

 
 
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