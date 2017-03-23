А вы знали, что вчера в США отмечался День щенков. Именно в этот праздник вы можете максимально проявить свою любовь и заботу о лучших друзьях человека. А если милые песики берут участие в фотосессии с действительно горячими парнями – то это беспроигрышный вариант для привлечения внимания.

Хотите это увидеть? Все фото есть в Instagram , в профиле под названием «Hot Dudes With Dogs», где масса потрясающих парней позируют со своими очаровательными щенячьими друзьями.

Там вы можете увидеть все! Горячие объятия, облизывание носов, призывные улыбки и поцелуи. Парни действительно гордятся своими любимцами!









































Кстати, есть еще такой аккаунт в Instagram:

Горячие парни с котятами