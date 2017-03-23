Что вас больше всего напугало в последнем просмотренном фильме ужасов? Согласитесь, некоторые киношные злодеи действительно незабываемы: достаточно вспомнить Фредди Крюгера, Джейсона Вурхиза и Майкла Майерса. Как ни странно, но актеры, изображавшие это страшное вселенское зло, – просто обычные люди, которые мало похожи или не похожи вообще на своих отвратительных персонажей.

Посмотрите на эти фото, и убедитесь в том, что кино – все же великое искусство, способное до неузнаваемости менять внешний вид актеров.

1. Демон Валак – Бонни Ааронс (Заклятие 2, 2016)





2. Бледный Человек – Даг Джонс (Лабиринт фавна, 2006)





3. Самара – Дэйви Чейз (Звонок, 2002)





4. Чужой – Боладжи Бадеджо (Чужой, 1979)





5. Фредди Крюгер – Роберт Энглунд (Кошмар на улице вязов, 1984)





6. Пеннивайз – Тим Карри (Оно, 1990)





7. Каяко – Такако Фудзи (Проклятие, 2004)





8. Риган Макнил – Линда Блэр (Изгоняющий дьявола, 1973)





9. Тошио – Юя Одзэки (Ju-On: Проклятие, 2002)





10. Пинхед – Дуг Брэдли (Восставший из ада, 1987)



