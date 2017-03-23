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Как выглядят герои фильмов ужасов в реальной жизни

24.03.2017 19:43 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Что вас больше всего напугало в последнем просмотренном фильме ужасов? Согласитесь, некоторые киношные злодеи действительно незабываемы: достаточно вспомнить Фредди Крюгера, Джейсона Вурхиза и Майкла Майерса. Как ни странно, но актеры, изображавшие это страшное вселенское зло, – просто обычные люди, которые мало похожи или не похожи вообще на своих отвратительных персонажей.

Посмотрите на эти фото, и убедитесь в том, что кино – все же великое искусство, способное до неузнаваемости менять внешний вид актеров.

1. Демон Валак – Бонни Ааронс (Заклятие 2, 2016)

Как выглядят герои фильмов ужасов в реальной жизни

2. Бледный Человек – Даг Джонс (Лабиринт фавна, 2006)

Как выглядят герои фильмов ужасов в реальной жизни

3. Самара – Дэйви Чейз (Звонок, 2002)

Как выглядят герои фильмов ужасов в реальной жизни

4. Чужой – Боладжи Бадеджо (Чужой, 1979)

Как выглядят герои фильмов ужасов в реальной жизни

5. Фредди Крюгер – Роберт Энглунд (Кошмар на улице вязов, 1984)

Как выглядят герои фильмов ужасов в реальной жизни

6. Пеннивайз – Тим Карри (Оно, 1990)

Как выглядят герои фильмов ужасов в реальной жизни

7. Каяко – Такако Фудзи (Проклятие, 2004)

Как выглядят герои фильмов ужасов в реальной жизни

8. Риган Макнил – Линда Блэр (Изгоняющий дьявола, 1973)

Как выглядят герои фильмов ужасов в реальной жизни

9. Тошио – Юя Одзэки (Ju-On: Проклятие, 2002)

Как выглядят герои фильмов ужасов в реальной жизни

10. Пинхед – Дуг Брэдли (Восставший из ада, 1987)

Как выглядят герои фильмов ужасов в реальной жизни

 
 
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Что вас больше всего напугало в последнем просмотренном фильме ужасов? Согласитесь, некоторые киношные злодеи действительно незабываемы: достаточно вспомнить...

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