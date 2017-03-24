У Вас завязался бурный роман? Хочется, чтобы это было раз и навсегда. Как же определить, так ли этот человек хорош, или он просто умело притворяется? Предлагаем 10 качеств идеального мужчины.





1. Он любит свою работу

Многие думают, что плохо, когда человек много работает. Поверьте намного хуже, если все наоборот. Мужчина обязан каждое утро вставать и идти на работу. Не так важно, на какой должности он работает. Очень часто мужчины ждут, что им сделают более выгодное предложение, но это просто отговорки. Такой мужчина нам точно не нужен. Поэтому делаем выбор в пользу трудоголика.

2. Он ничего не пытается скрыть от вас

У всех мужчин есть свои тайны. Но если он действительно достоин вашего внимания, поверьте, тайн будет очень мало. Когда мужчине нечего скрывать, то он не будет закрывать страницы социальных сетей, как только вы появитесь в дверях комнаты. Он не будет устанавливать пароль на свой телефон или скрывать от вас размер своей заработной платы. Вы будите частым гостем в доме его родителей. Если партнер делится с вами воспоминаниями из своего детства, то это означает, что он питает к вам сильные чувства.

3. Он добрый

Очень часто о настоящем характере своего избранника мы узнаем спустя какое-то время. Как же узнать добрый он или конфликтный? Стоит обратить особое внимание, как он ведет себя во время споров с друзьями. Если он быстро выходит из себя и начинает кричать или (что еще хуже) применять силу, то с таким партнером ничего хорошего вас не ждет. На вас он тоже будет кричать, а возможно со временем и поднимать руку. Добрый человек в любой ситуации не позволит эмоциям взять верх. Он всегда остается спокойным, чтобы не происходило вокруг него.

4. Он не нарушает ваши границы

Ведь все мы люди и нам хочется иметь хоть что-то личное. Настоящий мужчина не будет пытаться занять ваш мир целиком. Он будет соблюдать тонкую грань.

5. Он ценит и уважает вашу семью

Многие мужчины не любят поддерживать отношения с семьей своей избранницы. Им просто так удобнее. Они бегут от ответственности. Но есть и те, кто с радостью поедет на вокзал, чтобы встретить вашу семью. Он не будет стараться сбежать из дома, пока у вас гостит мама. Такие мужчины есть! Просто нужно лучше смотреть по сторонам.

6. Он выполняет домашние обязанности вместе с вами

Многие мужчины принципиально не хотят помогать по дому. Ведь домашние дела их не интересуют. Настоящий мужчина с удовольствием разделит домашние заботы со своей любимой женщиной. Для него не составит труда помыть посуду или пропылесосить пол.

7. Он следит за своим здоровьем

Мужчина должен следить за состоянием своего здоровья. Конечно, не нужно при малейшем повышении температуры звонить в скорую помощь. Это уже слишком. Но посещать врача в профилактических целях необходимо.

8. Он должен быть готов ко всему

Конечно, хорошо когда мужчина может отбиться от хулиганов на улице или устранить протечку в трубе. Но как быть с тем, что для многих мужчин поход в аптеку за тампонами оказывается непосильной задачей. Конечно, мы и сами можем купить себе все необходимое. Но в жизни бывает всякое. Вы можете попасть в больницу, и у вас просто не будет возможности купить самой необходимые вещи. Если покупка таких вещей для вашего мужчины не является подвигом, то вы можете им гордиться!

9. Он во всем вас поддерживает

У мужчин есть фраза, которой они отвечают на большинство наших вопросов: «Как тебе удобнее, дорогая!». Вы тоже часто слышите что-то подобное? Хороший мужчина должен внимательно выслушать вашу проблему или вопрос. Он попробует всеми силами вам помочь. Пусть это будет просто совет, но он вас поддержит в любой ситуации.

10. Вы ощущаете себя с ним хорошо и спокойно

Конечно, вряд ли получится найти мужчину, который будет иметь все 10 качеств. Но если у вашего партнера присутствует хотя бы часть из них, то вам очень повезло. Цените это!

Текст: Flytothesky.ru