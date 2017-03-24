Знакомьтесь, Стивен Донован, обычный парень, работающий на доставке пиццы, с необыкновенно добрым и отзывчивым сердцем. Он рисковал своей работой, задерживая доставку – но он не мог не остановиться и не помочь песику, который потерялся.

Стивен увидел на дороге растерянную собаку и забрал её к себе в машину, поскольку трасса была оживленной и пес мог запросто быть сбит любым автомобилем. Парень увидел, что к его ошейнику прикреплена бирка, на которой было написано, что собаку зовут мистер Сникерс и адрес, где этот мистер живет, кстати, совсем недалеко.

Но сначала Стивену нужно было доставить пиццу. К счастью, ребята, которые ждали пиццу, вошли в положение и совершенно не возмущались. «Я сказал им, что мне жаль задерживать доставку, но собаку нужно однозначно спасти», – рассказывает Стивен Донован.

Он отвез мистера Сникерса по адресу и оставил пса соседям, которые знают его владельцев, потому Сникерс был под надежным присмотром.

Это Сникерс – собака, которая потерялась и бродила по опасной дороге, где запросто могла попасть под машину





Но Стивен Донован, обычный парень из службы доставки пиццы, пришел псу на помощь





Он рисковал своей работой, задерживая доставку – но он не мог не остановиться и не помочь потеряшке





Стивен посадил четвероногого парня к себе в машину





И доставил мистера Сникерса домой в целости и сохранности





Когда Стивен рассказал своим клиентам, почему он опоздал, они вошли в положение и абсолютно не возмущались





Текст: Flytothesky.ru