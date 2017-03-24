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«Спасти собаку важнее, чем потерять работу»

24.03.2017 21:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Знакомьтесь, Стивен Донован, обычный парень, работающий на доставке пиццы, с необыкновенно добрым и отзывчивым сердцем. Он рисковал своей работой, задерживая доставку – но он не мог не остановиться и не помочь песику, который потерялся.

Стивен увидел на дороге растерянную собаку и забрал её к себе в машину, поскольку трасса была оживленной и пес мог запросто быть сбит любым автомобилем. Парень увидел, что к его ошейнику прикреплена бирка, на которой было написано, что собаку зовут мистер Сникерс и адрес, где этот мистер живет, кстати, совсем недалеко.

Но сначала Стивену нужно было доставить пиццу. К счастью, ребята, которые ждали пиццу, вошли в положение и совершенно не возмущались. «Я сказал им, что мне жаль задерживать доставку, но собаку нужно однозначно спасти», – рассказывает Стивен Донован.

Он отвез мистера Сникерса по адресу и оставил пса соседям, которые знают его владельцев, потому Сникерс был под надежным присмотром.«Спасти собаку важнее, чем потерять работу»

Это Сникерс – собака, которая потерялась и бродила по опасной дороге, где запросто могла попасть под машину

«Спасти собаку важнее, чем потерять работу»

Но Стивен Донован, обычный парень из службы доставки пиццы, пришел псу на помощь

«Спасти собаку важнее, чем потерять работу»

Он рисковал своей работой, задерживая доставку – но он не мог не остановиться и не помочь потеряшке

«Спасти собаку важнее, чем потерять работу»

Стивен посадил четвероногого парня к себе в машину

«Спасти собаку важнее, чем потерять работу»

И доставил мистера Сникерса домой в целости и сохранности

«Спасти собаку важнее, чем потерять работу»

Когда Стивен рассказал своим клиентам, почему он опоздал, они вошли в положение и абсолютно не возмущались

«Спасти собаку важнее, чем потерять работу»

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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