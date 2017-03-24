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10 самых страшных мест с призраками для рисковых туристов
24.03.2017 21:29 — Калейдоскоп | Flytothesky
Хотите качественно пощекотать себе нервы, отправляясь в какую-нибудь поездку? На нашей планете можно найти достаточно мест, характеризующихся повышенной паранормальной активностью и присутствием призраков, как утверждают очевидцы. Итак, куда же может отправиться рисковый и авантюрный турист, желающий столкнуться с чем-нибудь сверхъестественным?
1. Восточная государственная тюрьма
Тюрьма строгого режима в Филадельфии (Пенсильвания) уже давно является объектом для многочисленных исследований паранормальных явлений. Здание напоминает хорошо укрепленную крепость с башнями и мощными воротами, а в качестве тюрьмы оно прослужило почти 140 лет вплоть до начала 1970-х годов. Нынче это государственный музей, а одно из самых интересных мест в бывшей тюрьме – это одиночная камера самого Аль Капоне. Жестокое обращение и пытки приводили к тому, что многие заключенные сходили с ума и умирали, потому сегодня посетители говорят о том, что слышат в помещениях зловещий шепот, плач и даже темные силуэты.
2. Лондонский Тауэр
В Тауэре так часто и так много казнили, что проявления паранормальной активности в его стенах совсем не кажутся удивительными. Чаще всего посетители и работники замечают появление призраков королевы Анны Болейн, казненной жены короля Генриха VIII, детские силуэты Эдуарда V и его брата Ричарда, герцога Йоркского, а также престарелой графини Солсбери, которую палачу удалось обезглавить только с третьего раза.
3. Геттисберг
Геттисберг (штат Пенсильвания) – одно из наиболее посещаемых исторических мест в США. Это место кровавой трехдневной битвы (1863) во время гражданской войны, унесшей жизни около 50 тысяч человек. Считается, что поле боя и несколько близлежащих зданий, используемых тогда в качестве временных госпиталей для раненых, так навсегда и остались вечным пристанищем для душ многих солдат, призраки которых нередко наблюдают туристы, приезжающие в эти края.
4. Пер-Лашез
Атмосфера кладбища Пер-Лашез в Париже уникальна и неповторима, его территория не похожа ни на одно земное кладбище, а скорее на какой-то особенный город мертвых. Древние надгробия, статуи и абсолютная тишина Пер-Лашез заставляют посетителей чувствовать так, как будто за ними постоянно следят чьи-то невидимые глаза.
5. Замок Бран
Замок Бран в Трансильвании – это самая настоящая приманка для туристов. Ещё бы, ведь в народе его по-прежнему называют не иначе, как замок Дракулы. Каких-либо исторических записей, подтверждающих, что Влад Цепеш был его хозяином, не существует, зато в течение нескольких месяцев он содержался в этом замке в качестве узника. Тем не менее, воображение – это мощная вещь, и замок Бран навсегда стал страшной крепостью самого Дракулы.
6. Лайнер «Куин Мэри»
Трансатлантический военно-транспортный лайнер «Куин Мэри» также населен призраками, по мнению многочисленных очевидцев. Нынче он стоит на вечном приколе в порту города Лонг-Бич (Калифорния) и выполняет очень много функций: музей, ресторан, гостиница и помещение для проведения презентаций, выставок и съездов. На его борту даже есть церковь и часовня для свадебных церемоний. Среди же паранормальной активности можно отметить появления молодого человека, который был раздавлен дверью номер 13 в машинном отделении, звуки расплескиваемой воды из пустого бассейна и следы мокрых ног и
7. Тюрьма Мэнсфилд
Если вы зайдете в бывшую тюрьму и исправительную колонию Мэнсфилд (Огайо), скорее всего, вам будет там очень не по себе. В тюремном лазарете было зафиксировано немало ужасных и таинственных смертей.
В часовне когда-то располагалась пыточная камера, а так называемая «Дыра» была наводящим ужас карцером. Кстати, именно тюрьма Мэнсфилд «сыграла роль» тюрьмы Шоушенк в фильме «Побег из Шоушенка».
8. Эдинбургский замок
Эдинбургский замок – весьма привлекательное для туристов место, которое, конечно же, не лишено своих собственных призраков, а именно пса Грейфрайерс Бобби, охранявшего могилу своего умершего хозяина, и таинственного мужчины в кожаном фартуке. Кроме того, здесь слышны звуки волынки, так как когда-то в туннелях под замком навсегда потерялся местный волынщик, а ещё посетители отмечают постоянное ощущение того, что за ними следят невидимые обитатели замка.
9. Парижские катакомбы
Говорят, что парижские катакомбы просто перенаселены призраками. И это вполне понятно. Катакомбы служат подземными погребальными камерами для огромного количества костей, вывезенных с переполненных городских кладбищ.
Из останков был сложен удивительный, но достаточно зловещий оссуарий (костница) в виде крестов и имитации стен.
10. Кладбище Сент-Луис
Кладбище Сент-Луис в городе Новый Орлеан (Луизиана) выглядит как самая настоящая декорация для какого-нибудь голливудского фильма ужасов. Посетителей также привлекает могила местной королевы вуду по имени Мари Лаво, скончавшейся в конце 19 века.
Считается, что даже из под земли она продолжает исполнять желания тех, кто приходит к ней сюда за помощью – главное, не забудьте нарисовать на стене её склепа три крестика.
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Хотите качественно пощекотать себе нервы, отправляясь в какую-нибудь поездку? На нашей планете можно найти достаточно мест, характеризующихся повышенной...
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