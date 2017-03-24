Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашен на церемонию по случаю столетия вступления США в Первую мировую войну. Редакция Sputnik подобрала три факта о Первой мировой войне в Беларуси, которые белорусский лидер мог бы рассказать своему американскому коллеге.



© AFP/ ASHRAF SHAZLY Белорусского президента Лукашенко пригласили в США

Могилев — третья столица Российской империи

В августе 1915 года император Николай ІІ принял командование Верховной ставкой на себя. Фактически третьей столицей Российской империи на время ведения боевых действий стал белорусский Могилев. При ставке находились военные представительства стран-союзниц: Франции, Великобритании, Сербии и Бельгии. Именно из Могилева в Петербург отъезжал Николай ІІ поездом еще в статусе императора, а возвращался уже простым полковником Николаем Александровичем Романовым.

Первый женский батальон смерти в лесах Беларуси

В июне 1917 года был сформирован первый женский добровольный батальон смерти под командованием Марии Бочкаревой. На фронт они отправлялись под "Интернационал".

Эмансипированный батальон разместили в непосредственной близости от линии фронта недалеко от Сморгони. Свой первый бой женщины приняли недалеко от Кревского замка. Несмотря на героизм, проявленный бою, из-за значительных потерь батальон был расформирован, а в армию спустили приказ с запретом на формирование новых женских военных отрядов.

Сикорский на военном аэродроме в Лиде

Легендарный авиаконструктор и создатель авиации в России и США Игорь Сикорский принимал участие в военных испытаниях на аэродроме в Лиде. Сикорский летом 1915 года занимался в Лиде летным и техническими испытаниями самолета "Илья Муромец". Тогда ему едва исполнилось 26 лет.

На то время лидский аэродром был одним из лучших в России. Имелись мастерские, склады топлива, жилые помещения, огромный эллинг.

С наступлением немецких войск все сотрудники Русско-Балтийского вагонного завода, который создавал боевую многомоторную авиацию, включая Игоря Сикорского, были эвакуированы в Санкт-Петербург.