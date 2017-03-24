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Как вдохновиться любимыми киногероями: трубки, вырезанные из дерева
25.03.2017 14:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вот уже почти 18 лет Сидрит Вакари занимается увлекательным делом – он вырезает из дерева курительные трубки. Причем на каждый шедевр его вдохновляют известные персонажи, из которых сам мастер выделяет героев «Властелина колец» и трилогии «Хоббит». Гэндальф у него вне конкуренции!
Все работы Сидрита Вакари вы можете увидеть в его профиле
Около 250 часов времени ушло на эту трубку с головой дракона
Она сделана из 50-летнего бриара, древовидного нароста между стволом и корнем
Это очень крепкий материал… Чем старше, тем крепче
Поэтому кусок бриара превратился в трубку с головой дракона Смауга, причем для вырезания мастер использовал только ножи
Месяц работы – и трубка почти готова
Это был действительно сложный персонаж с характером!
Вот теперь трубка полностью готова, к ней прилагается стрела, которой утрамбовывают табак
Другие персонажи для трубок (гном Гимли, сын Глоина, в процессе)
Трубка с Гэндальфом
Трубка с Дэви Джонсом
Дарт Мол и Гимли, сын Глоина
Трубка с Дартом Молом
Гэндальф в белом варианте
Коллекция трубок («Моисей» и «Давид» Микеланджело в компании с Эдгаром По)
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Вот уже почти 18 лет Сидрит Вакари занимается увлекательным делом – он вырезает из дерева курительные трубки. Причем на каждый шедевр его вдохновляют известные...
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