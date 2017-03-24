Вот уже почти 18 лет Сидрит Вакари занимается увлекательным делом – он вырезает из дерева курительные трубки. Причем на каждый шедевр его вдохновляют известные персонажи, из которых сам мастер выделяет героев «Властелина колец» и трилогии «Хоббит». Гэндальф у него вне конкуренции!

Все работы Сидрита Вакари вы можете увидеть в его профиле Instagram .

Около 250 часов времени ушло на эту трубку с головой дракона





Она сделана из 50-летнего бриара, древовидного нароста между стволом и корнем





Это очень крепкий материал… Чем старше, тем крепче





Поэтому кусок бриара превратился в трубку с головой дракона Смауга, причем для вырезания мастер использовал только ножи





Месяц работы – и трубка почти готова





Это был действительно сложный персонаж с характером!





Вот теперь трубка полностью готова, к ней прилагается стрела, которой утрамбовывают табак





Другие персонажи для трубок (гном Гимли, сын Глоина, в процессе)





Трубка с Гэндальфом





Трубка с Дэви Джонсом





Дарт Мол и Гимли, сын Глоина





Трубка с Дартом Молом





Гэндальф в белом варианте





Коллекция трубок («Моисей» и «Давид» Микеланджело в компании с Эдгаром По)





Текст: Flytothesky.ru