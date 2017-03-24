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Как вдохновиться любимыми киногероями: трубки, вырезанные из дерева

25.03.2017 14:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Вот уже почти 18 лет Сидрит Вакари занимается увлекательным делом – он вырезает из дерева курительные трубки. Причем на каждый шедевр его вдохновляют известные персонажи, из которых сам мастер выделяет героев «Властелина колец» и трилогии «Хоббит». Гэндальф у него вне конкуренции!

Все работы Сидрита Вакари вы можете увидеть в его профиле Instagram.Как вдохновиться любимыми киногероями: трубки, вырезанные из дерева

Около 250 часов времени ушло на эту трубку с головой дракона

Как вдохновиться любимыми киногероями: трубки, вырезанные из дерева

 Она сделана из 50-летнего бриара, древовидного нароста между стволом и корнем

Как вдохновиться любимыми киногероями: трубки, вырезанные из дерева

 Это очень крепкий материал… Чем старше, тем крепче

Как вдохновиться любимыми киногероями: трубки, вырезанные из дерева

 Поэтому кусок бриара превратился в трубку с головой дракона Смауга, причем для вырезания мастер использовал только ножи

Как вдохновиться любимыми киногероями: трубки, вырезанные из дерева

 Месяц работы – и трубка почти готова

Как вдохновиться любимыми киногероями: трубки, вырезанные из дерева

 Это был действительно сложный персонаж с характером!

Как вдохновиться любимыми киногероями: трубки, вырезанные из дерева

 Вот теперь трубка полностью готова, к ней прилагается стрела, которой утрамбовывают табак

Как вдохновиться любимыми киногероями: трубки, вырезанные из дерева

 Другие персонажи для трубок (гном Гимли, сын Глоина, в процессе)

Как вдохновиться любимыми киногероями: трубки, вырезанные из дерева

 Трубка с Гэндальфом

Как вдохновиться любимыми киногероями: трубки, вырезанные из дерева

 Трубка с Дэви Джонсом

Как вдохновиться любимыми киногероями: трубки, вырезанные из дерева

 Дарт Мол и Гимли, сын Глоина

Как вдохновиться любимыми киногероями: трубки, вырезанные из дерева

 Трубка с Дартом Молом

Как вдохновиться любимыми киногероями: трубки, вырезанные из дерева

 Гэндальф в белом варианте

Как вдохновиться любимыми киногероями: трубки, вырезанные из дерева

 Коллекция трубок («Моисей» и «Давид» Микеланджело в компании с Эдгаром По)

Как вдохновиться любимыми киногероями: трубки, вырезанные из дерева

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Вот уже почти 18 лет Сидрит Вакари занимается увлекательным делом – он вырезает из дерева курительные трубки. Причем на каждый шедевр его вдохновляют известные...

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