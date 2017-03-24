Не отправляйтесь к алтарю (или в загс), пока не сделаете в своей жизни следующие пять вещей. Прежде всего, не лгите себе, что всегда мечтали жить одна, хотя перед замужеством такой опыт со всеми его плюсами и минусами просто необходим. Годы самостоятельности потом окажутся для вас очень дорогим и бесценным воспоминанием. Оглядываясь назад, вы осознаете, что должны были пройти это и совершить все «обряды» одинокой женщины. Итак, что же вам рекомендуется сделать?





1. Пожить одной

Жить одной не равносильно пребыванию в изоляции. Но иначе вы не сможете понять, насколько вам ценна компания других людей, если не поживете самостоятельно какое-то время. Не бойтесь минимализма в вашем жилье и не пугайтесь собственной изначальной реакции – вы вполне можете ощутить себя на первых порах оглушительно одиноко. Заполните свое время, например, максимальным общением и посещением семьи и друзей. Постоянная занятость заглушит неприятные симптомы одиночества, а затем и вовсе сведет их на нет. Освоение искусства жить одной поможет и вам полюбить, понять и принять себя, ведь в браке для себя любимой свободного времени у вас будет куда меньше. Знайте, что проводить с самой собой время– это познавательный отдых.

2. Попутешествовать в одиночку

Если ваш план попутешествовать с друзьями разладился, рискните и отправляйтесь сами хотя бы на недельку. Это еще один бесценный опыт, которого бояться не стоит. Вам придется полагаться исключительно на себя, и вполне возможно, что вы еще крепче с собой подружитесь. А еще вы будете много общаться с незнакомыми людьми и искать выходы из всевозможных социальных ситуаций. Парадоксально, но стрессовые моменты случаются в групповых и парных поездках, а путешествуя в одиночку, вы всегда сможете сама решать и планировать. Эта та роскошь свободы, которую стоит познать.

3. Сделать инвестиции

В период вашего одиночества сконцентрируйтесь, скажем, на работе и поездках, а не ждите, пока в вашей жизни появится вторая половина, чтобы гипотетически делать все вместе. Кстати, если вы уже обрели финансовую стабильность, смело распоряжайтесь своими накоплениями. В вашем восприятии жизни происходит заметный сдвиг, когда вы инвестируете самостоятельно – будь то подержанный автомобиль, недвижимость или отпуск. Контроль над приобретенными собственным трудом финансами и принятие решения, куда вы вкладываете свои кровные, является немалым достижением.

4. Насладиться приготовлением еды для себя самой

Даже если готовить вы не особо любите, изучите несколько безотказных и проверенных рецептов. Сделайте приготовление пищи частью своего жизненного уклада и распорядка. Жизнь в одиночку не означает, что вы не должны готовить красивые блюда, покупать к ним ингредиенты и эстетично оформлять стол. Балуйте себя гастрономически с превеликим удовольствием.

5. Создайте свои личные праздничные традиции

Если вы боитесь праздников, так как они грозят вам проведением вечеров в одиночестве, начните сами планировать свой активный досуг. Конечно, поваляться на диване в праздности не повредит никогда, но вы можете заполнить праздничное время и более увлекательными действиями. Скажем, организуйте себе рождественский киномарафон или заведите привычку отмечать День сбора всех друзей. Иными словами, создавайте и внедряйте традиции исключительно вашего авторства. Сейчас вам не нужны домочадцы и члены семьи для создания праздничных воспоминаний, вам достаточно сделать праздники особенными для себя.

Как вы начнете ощущать заметное удовольствие от своего жизненного опыта, вы станете трансформироваться в совершенно другого человека. И когда вы встретите «своего» человека, вы будете настолько поглощены своей жизнью, что, возможно, даже задумаетесь, куда этот мужчина в неё поместится. Не забудьте сказать себе: «Моя жизнь потрясающа сама по себе, и вот этому парню неплохо бы оказаться её частью». Прелесть самостоятельности – это то, что вы невероятно наполнены собственными амбициями, желаниями, стремлениями и научились жить своей насыщенной жизнью.

Текст: Flytothesky.ru