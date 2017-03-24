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5 тревожных признаков того, что вы становитесь социально замкнутым
25.03.2017 15:41 — Калейдоскоп | Flytothesky
Раньше каждое утро вы привычно вставали с ощущением цели или хотя бы пониманием собственных задач на день. Теперь вы просыпаетесь с устойчивым чувством безразличия и безысходности, словно ваша батарея полностью разрядилась, а искать зарядное устройство у вас нет желания. Вы не жаждете видеть людей и общаться с ними, делать вам тоже ничего не хочется, и в вас не осталось ни энтузиазма, ни мотивации – это лишь некоторые тенденции, сразу указывающие на развитие состояния социальной замкнутости. Что же с этим делать?
1. Снижение самооценки
Иногда окружающий мир и все, что в нем происходит, вызывают в нас чуть ли не омерзительные ощущения. Это моментально отражается на уровне самооценке, и вскоре вам неприятно быть частью этого мира, демонстрирующего вам только хаос и негатив. Вы прячетесь в своем убежище и плотно закрываете дверь, чтобы оградить себя от внешнего воздействия.
2. Ощущение дискомфорта в социальных ситуациях
Снижающаяся самооценка, плюс ощущение дискомфорта в людных местах могут привести к серьезному социальному отчуждению. Даже если вы никогда не любили мероприятия и вечеринки и предпочитали оставаться дома со своей кошкой и коробкой с пиццей, явный ужас и паника от мысли о том, чтобы попасть в толпу людей, еще и может быть признаком агорафобии. Обратите внимание на подобные страхи: страх общественных событий, страх свиданий и встреч или даже неуютное ощущение на рабочем месте среди людей.
3. Отказ от социальных контактов
Если ваш страх перед межличностными отношениями или выходом в свет дошел до такой степени, что вы отказываетесь отвечать на звонки или не желаете открывать дверь, вы в значительной степени достигли точки добровольной социальной изоляции.
4. Депрессия или тревожные состояния
Склонность к депрессии или тревожность – это своего рода спусковой механизм для ухода из социальной среды. Депрессия рождается именно из низкой самооценки, ощущений личного недовольства и апатии ко всему окружающему. Вы окапываетесь в собственной берлоге не потому, что категорически не хотите иметь дело с миром, а потому, что эмоционально и морально истощены. Тревожные состояния неминуемо порождают страхи, а панические атаки в общественных местах сразу же вызывают желание полного уединения. Если стремление к полному одиночеству и наглухо закрытым окнам для вас более комфортно, чем вечерняя прогулка в парке, вы уже социально замкнуты.
5. Страх потери
Если у вас внезапно исчез привычный социальный ритуал: например, поход в магазин, встречи за чашечкой кофе или бокалом пива, занятия спортом или празднование событий, это мощный удар, который чем-то напоминает утрату близкого. Когда человек, делающий ваш привычный мир более полным, исчезает, жизнь становится тусклее. У вас начинает формироваться страх перед новыми контактами, знакомствами и изменением социальных ритуалов.
Социальная отстраненность часто является признаком и симптомом чего-то, что происходит в вашей жизни и несет деструктив. Когда вы чувствуете давящую необходимость изолировать себя, поступите наоборот. Ищите помощь. Ищите людей, которые могут вывести вас из депрессии, тревожности и грусти и вернуть вам естественный комфорт при пребывании в социуме.
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Раньше каждое утро вы привычно вставали с ощущением цели или хотя бы пониманием собственных задач на день. Теперь вы просыпаетесь с устойчивым чувством...
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