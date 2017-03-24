Раньше каждое утро вы привычно вставали с ощущением цели или хотя бы пониманием собственных задач на день. Теперь вы просыпаетесь с устойчивым чувством безразличия и безысходности, словно ваша батарея полностью разрядилась, а искать зарядное устройство у вас нет желания. Вы не жаждете видеть людей и общаться с ними, делать вам тоже ничего не хочется, и в вас не осталось ни энтузиазма, ни мотивации – это лишь некоторые тенденции, сразу указывающие на развитие состояния социальной замкнутости. Что же с этим делать?





1. Снижение самооценки

Иногда окружающий мир и все, что в нем происходит, вызывают в нас чуть ли не омерзительные ощущения. Это моментально отражается на уровне самооценке, и вскоре вам неприятно быть частью этого мира, демонстрирующего вам только хаос и негатив. Вы прячетесь в своем убежище и плотно закрываете дверь, чтобы оградить себя от внешнего воздействия.

2. Ощущение дискомфорта в социальных ситуациях

Снижающаяся самооценка, плюс ощущение дискомфорта в людных местах могут привести к серьезному социальному отчуждению. Даже если вы никогда не любили мероприятия и вечеринки и предпочитали оставаться дома со своей кошкой и коробкой с пиццей, явный ужас и паника от мысли о том, чтобы попасть в толпу людей, еще и может быть признаком агорафобии. Обратите внимание на подобные страхи: страх общественных событий, страх свиданий и встреч или даже неуютное ощущение на рабочем месте среди людей.

3. Отказ от социальных контактов

Если ваш страх перед межличностными отношениями или выходом в свет дошел до такой степени, что вы отказываетесь отвечать на звонки или не желаете открывать дверь, вы в значительной степени достигли точки добровольной социальной изоляции.

4. Депрессия или тревожные состояния

Склонность к депрессии или тревожность – это своего рода спусковой механизм для ухода из социальной среды. Депрессия рождается именно из низкой самооценки, ощущений личного недовольства и апатии ко всему окружающему. Вы окапываетесь в собственной берлоге не потому, что категорически не хотите иметь дело с миром, а потому, что эмоционально и морально истощены. Тревожные состояния неминуемо порождают страхи, а панические атаки в общественных местах сразу же вызывают желание полного уединения. Если стремление к полному одиночеству и наглухо закрытым окнам для вас более комфортно, чем вечерняя прогулка в парке, вы уже социально замкнуты.

5. Страх потери

Если у вас внезапно исчез привычный социальный ритуал: например, поход в магазин, встречи за чашечкой кофе или бокалом пива, занятия спортом или празднование событий, это мощный удар, который чем-то напоминает утрату близкого. Когда человек, делающий ваш привычный мир более полным, исчезает, жизнь становится тусклее. У вас начинает формироваться страх перед новыми контактами, знакомствами и изменением социальных ритуалов.

Социальная отстраненность часто является признаком и симптомом чего-то, что происходит в вашей жизни и несет деструктив. Когда вы чувствуете давящую необходимость изолировать себя, поступите наоборот. Ищите помощь. Ищите людей, которые могут вывести вас из депрессии, тревожности и грусти и вернуть вам естественный комфорт при пребывании в социуме.

Текст: Flytothesky.ru