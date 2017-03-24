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18 жутких существ, о которых не стоило бы читать перед сном

25.03.2017 18:16 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Богатые закрома флоры и фауны нашей планеты представлены не только яркими цветочками и пушистыми котятами… Есть в них кое-что и для ценителей острых ощущений!

18 жутких существ, о которых не стоило бы читать перед сном

Мы предупреждали!

1. Японская горная пиявка

Пиявка? Не такое уж и чудовище, не так ли? А вот и нет! Это создание не ограничивается мирным проживанием в водоемах: японскую горную пиявку вполне легко встретить на деревьях, раскачивающуюся в листве в ожидании проходящего мимо человека. Прыгнув на свою жертву, пиявка начинает прогрызать ее одежду, добираясь до кожи.

18 жутких существ, о которых не стоило бы читать перед сном

2. Пещерный кузнечик (Верблюжий сверчок)

Как бы вы себя почувствовали, увидев нечто, выглядящее как паук, внезапно прыгающее прямо на вас с прытью кузнечика? Полюбуйтесь на этого красавца и попытайтесь представить себе такую ситуацию!

18 жутких существ, о которых не стоило бы читать перед сном

3. Японский гигантский шершень

Человек: мать-природа наверняка не настолько жестока, чтобы создать шершня размером с ладонь, да еще и наделить его мощным ядом, способным разъедать ткани человеческого тела!

Мать-природа: может, поспорим?

18 жутких существ, о которых не стоило бы читать перед сном

4. Гриб «Кровоточащий зуб»

Чем нас может испугать гриб? Разве что… кровавыми каплями, непрерывно сочащимися из его шляпки?

18 жутких существ, о которых не стоило бы читать перед сном

5. Муравей-пуля

Эти муравьи, обитающие на всей протяженности от Никарагуа до Парагвая, известны под двумя именами. Прозвище «Муравей-пуля» намекает нам о жгучей пульсирующей боли от укуса этого насекомого. Местный же термин Hormiga veinticuatro («Муравей 24 [часа]») описывает продолжительность этих мучительных ощущений от контакта с муравьиным жалом. Также «замечательно» знать, что этот монстр может достигать в длину трех сантиметров.

18 жутких существ, о которых не стоило бы читать перед сном

6. Зомби-грибок

По-научному это называется Кордицепс однобокий, и его деятельность заключается в заражении определенных видов тропических древесных муравьев с подчинением их воли. После попадания в организм насекомого этого грибка муравей покидает свой дом, прогрызает главную прожилку крупного листа растения и остается в ней до своей смерти, в то время как паразит прорастает сквозь него.

18 жутких существ, о которых не стоило бы читать перед сном

7. Паук Терафоза Блонда (Птицеед-Голиаф)

Пауки кажутся страшными для многих, но нас может по крайней мере успокоить тот факт, что они никогда не достигают размера, скажем, щенка… Хотя, погодите!

18 жутких существ, о которых не стоило бы читать перед сном

8. Мексиканский красноколенный тарантул

Знаете ли вы, кто страшнее, чем тарантул? Тарантул, который метает из своего желудка и задних ног щетинки, вызывающие жуткое раздражение тканей. Нацеливает свое оружие паук прямо в глаза или на открытые участки кожи того, кто посмел его побеспокоить. К счастью, для людей такое раздражение имеет минимальное воздействие.

18 жутких существ, о которых не стоило бы читать перед сном

9. Гигантская многоножка

Длинная как змея, но облаченная в хрустящий экзоскелет и оснащенная множеством ядовитых когтей и огромным количеством ног… (Вьетнамская гигантская сороконожка может достигать 20 сантиметров в длину).

18 жутких существ, о которых не стоило бы читать перед сном

10. Морской черт

Глубоководная рыба морской черт, по сути, не делает ничего, что можно было бы назвать действительно страшным. Однако ее вид, узнаваемый по светящейся нити, прикрепленной к голове и манящей жертву в огромную пасть, кажется несколько безумным и делает морского черта похожим на безжалостного монстра.

18 жутких существ, о которых не стоило бы читать перед сном

11. Минога

Эта штука производит впечатление простого безобидного угря, невинно скользящего в озере? Не верьте своим глазам! Свою истинную сущность минога прячет во рту, полном концентрически расположенных зубов, вонзающихся в добычу и крепко прицепляющихся к ней. Бонус: жабры этого существа добавляют жути в его внешность и выглядят так, словно у него девять глаз.

18 жутких существ, о которых не стоило бы читать перед сном

12. Птица-мясник (Сорокопут)

За внешностью этого малыша скрывается настоящий садист: хищники-сорокопуты не просто убивают свою добычу, но еще и насаживают жертв на шипы, колючки, острые концы проволоки и любое другое острие. И это относится не только к жукам! Подобная участь касается даже таких крупных животных как ящерицы. Таким образом эта хозяйственная птичка заготавливает для себя продукты для пышного ужина.

18 жутких существ, о которых не стоило бы читать перед сном

13. Красные лесные муравьи

Эти ребята стреляют кислотой из своих желудков, что, конечно, не наносит вред человеку, но все же доставляют ему порцию отвратительных ощущений.

18 жутких существ, о которых не стоило бы читать перед сном

18 жутких существ, о которых не стоило бы читать перед сном

14. Морской многощетинковый червь

Некоторые могут сказать, что этот червь довольно-таки симпатичен (ведь он такой блестящий!). Но на самом деле это весьма коверное существо. Он живет на дне океана, скрывая большую часть своего тела под песком, и терпеливо ждет, чтобы ударить по проплывающей мимо жертве с такой скоростью и точностью, что иной раз добыча рассекается напополам.

15. Аморфофаллус титанический

«Какой красивый гигантский цветок», – думаете вы, – «хотелось бы мне оказаться на месте человека, вдыхающего его величественный аромат». Не стоит, право, обольщаться – этот впечатляющий цветок пахнет не чем иным, как разлагающейся плотью.

18 жутких существ, о которых не стоило бы читать перед сном

16.Бешеный Муравей Рэсберри

Эти насекомые известны как «Бешеные муравьи» из-за их беспорядочных движений, но не это делает их поведение столь жутким. Муравьев Респбери манят источники электроэнергии. В результате этого электрооборудование быстро ломается из-за короткого замыкания.

18 жутких существ, о которых не стоило бы читать перед сном

17. Летающая змея

Строго говоря, этот вид правильнее называть «Скользящими змеями» – плавно съезжая с ветки, такая змея забрасывает свое тело как можно дальше, а затем, извиваясь, направляет свое падение к земле. Скользят ли эти изобретательные гады или летают – для проходящего человека важно одно: чтобы подобное путешествие с дерева не закончилось на его голове.

18 жутких существ, о которых не стоило бы читать перед сном

18. Овод

Ах, этот овод. Источник качественных ночных кошмаров для тех, кто решится посмотреть несколько видео и фото об этом симпатяге. В странах Центральной и Южной Америки овод склонен откладывать свои яйца прямо на коже животного (в случае, если речь идет о человеческом кожном оводе – на коже людей). Личинка зарывает себя в ткани тела, где живет, пока не будет оттуда извлечена – в идеале с помощью врача.

18 жутких существ, о которых не стоило бы читать перед сном

Что ж, теперь вы знаете кое-что об обратной стороне красот матушки-природы. Приятных вам сновидений!;)18 жутких существ, о которых не стоило бы читать перед сном

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Богатые закрома флоры и фауны нашей планеты представлены не только яркими цветочками и пушистыми котятами… Есть в них кое-что и для ценителей острых ощущений!...

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