Будь вы наемный сотрудник или частный предприниматель, любые ваши решения, связанные с работой, – это немалая ответственность. Мы все чувствуем её вес на своих плечах, однако нам в помощь существуют некоторые приемы и инструменты, способные сделать этот процесс немного менее напряженным и дать больше шансов на отличный результат. Попробуйте воспользоваться нижеприведенными лайфхаками.





1. Правило 5×5

Выглядит правило странно, но на удивление оно работает. Если решение не будет иметь ценности через пять лет, не тратьте на него больше пяти минут. Это может показаться немного суровым, но не стоит тратить на размышления и колебания слишком много времени. Иными словами, если что-то более не будет важным в долгосрочной перспективе, тогда не стоит выделять на него много вашего бесценного времени. Сосредоточьтесь на более приоритетных вещах.

2. Что подсказывает ваше шестое чувство?

Если вы разрешите своему разуму чересчур углубиться в вопрос, то рискуете не расслышать свой внутренний голос, который обычно молниеносно дает подсказки. Опередите разум и дайте слово интуиции. До окончательного принятия решения и до включения мозга в работу, спросите шестое чувство и запишите ответ. Правильно — не действуйте сразу же, а только запишите, чтобы вы могли вернуться к ответу чуть позже. Потому что ваш разум тоже должен высказаться. Вы должны быть уверены, что ваш инстинкт не предлагает нечто сумасшедшее. Но как только ваш мозг проверит решение на здравый смысл, вернитесь к тому, что вы записали. Такой трюк является наибезопаснейшим способом принятия нужного и верного решения. У вас есть две подсказки: от интуиции и от мозга. Сравните их, отдавая приоритет интуиции.

3. За и против

Да, старые добрые плюсы и минусы. Речь идет не столько о выслушивании внутреннего голоса, сколько об успокоении как вашего загруженного ума, так и вашего работодателя, коллеги, партнера или менеджера банка. Когда вы можете продемонстрировать, что тщательно рассмотрели все варианты, тогда это будет служить вам подстраховкой, если решение вдруг окажется не самым оптимальным и эффективным. По крайней мере, вы засвидетельствуете, что сделали все возможное. Взвешивание плюсов и минусов также может помочь вам прекратить постоянно откладывать решение из банального страха и неуверенности.

4. Установите себе крайний срок

Говоря о страхе, по причине которого вы затягиваете свое решение, то для его преодоления лучшим выходом может стать цель с установленным сроком. Когда над вами висит дамоклов меч очень ответственного выбора, вы естественно его откладываете. Задайте себе дату и время и попросите босса, коллегу или друга, чтобы к этому сроку они потребовали от вас принятый вердикт.

5. Ограничьте поток внешних советов

Как говорится, слишком много поваров однозначно испортят бульон. Чтобы ускорить принятие решения и успокоиться, не нужно лихорадочно опрашивать всех в офисе на предмет их точки зрения касательно вашей ситуации. Вы наверняка получите слишком много противоречивых ответов, которые скорее вас запутают. Если вы все же хотите услышать альтернативные мнения, тогда обратитесь к парочке компетентных коллег, заслуживающих доверия.

Текст: Flytothesky.ru