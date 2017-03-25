Наша планета – это самый настоящий кладезь секретов, а точнее малоизвестных и удивительных фактов. География мира гораздо более разнообразна, чем вы можете себе представить. Чем больше мы пытаемся разгадать тайны Земли, тем больше аномалий и загадок мы обнаруживаем.





1. Острова Диомида состоят из двух островов: Малого и Большого. Большой Диомид принадлежит России, а Малый Диомид – США. Расстояние между обоими островами составляет около 4 км, а разница во времени — целый 21 час! Она обусловлена Международной линией перемены дат, проходящей между Диомидами. Из-за этого Большой Диомид называется островом Завтра, а Малый Диомид – островом Вчера.





2. На равнине Шамарель (остров Маврикий) есть небольшой участок песчаных дюн с семицветным песком. Это хорошо известный и популярный у туристов район Ривьер-Нуар на юго-западе острова. Когда солнечный свет падает на дюны, эти семь цветов особенно заметны. Такая разноцветность – результат разницы в охлаждении расплавленной вулканической породы. Наилучшее время для любования дюнами – это утро, когда покрытый росой песок переливается всеми красками.





3. Точка Немо – условная точка в южной части Тихого океана, которая находится на расстоянии в 2688 км от ближайшего материка. Её также называют океаническим полюсом недоступности. Ближайшими землями к этому месту являются остров Дьюси (острова Питкэрн), Моту-Нуи (остров Пасхи) и остров Махер (неподалеку от земли Мэри Берд, Антарктида). Название точки, конечно же, взято из романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой», а на латыни Point Nemo означает «никто». Место это необитаемо и почти недоступно с суши, в основном используется для сбрасывания выведенных из эксплуатации спутников, космических аппаратов и станций, поэтому оно также известно как «кладбище космических кораблей».





4. Забор Динго в Австралии имеет длину 5632 км, что больше, чем расстояние между Сиэтлом и Майами. Он был построен между 1880 и 1885 годами. Цель строения – не пускать динго (австралийских диких собак) в юго-восточную часть Австралии, где выращивают овец. Большая часть этого забора находится в Квинсленде, где его называют Большой барьерный забор или Забор-барьер от диких собак. В настоящее время эта конструкция находится в ведении Департамента природных и водных ресурсов. За состоянием забора следят 23 сотрудника, а специальные команды периодически его патрулируют, причем некоторые участки ночью освещаются люминесцентными лампами.





5. Если измерять от центра Земли, то самая высокая гора – это не Эверест, а Чимборасо (Эквадор). Как так? Эверест находится на высоте 8 848 метров, а Чимборасо – 6263 метра, если измерять горы от уровня моря. А если провести такое же измерение, но от центра Земли, то Эверест уступает свой статус Чимборасо. Форма нашей планеты – сплюснутый сфероид с выступающим экватором, и Чимборасо находится как раз на экваторе. Следовательно, если измерять от ядра, то эквадорская гора становится самой высокой точкой на Земле.





6. Пастбище Анна-Крик – это животноводческая ферма в Южной Австралии с площадью в 2,42 млн. га. Фактически, это самое крупное ранчо в мире, и его площадь больше, чем площадь всего государства Израиль. Оно было основано в 1872 году и первоначально предназначалось под овцеводство, но со временем здесь начали разводить и крупный рогатый скот. Когда-то на Анна-Крик все работники передвигались на лошадях, а теперь для контроля за скотом используются легкие самолеты и велосипеды.





7. В Бразилии есть стадион, в котором середина поля проходит точно по экватору, потому играющие команды защищают разные полушария Земли. Стадион Эстадио Милтон Корреа (в народе его называют Зеран) был построен в 1990 году в городе Макапа. И это единственный стадион в мире с такой уникальной особенностью. Название Зеран на португальском означает «большой ноль», что вполне понятно из-за местоположения стадиона на экваторе.





8. Кирибати – единственная страна в мире, которая расположена во всех четырех полушариях. Она находится в Тихом океане и состоит из 33 атоллов (рифовых островов) и одного удаленного острова. Атоллы расположены как в восточном, так и в западном полушариях. Кроме того, они разбросаны вдоль северного и южного полушария, что и делает Республику Кирибати такой уникальной в географическом плане.





Текст: Flytothesky.ru