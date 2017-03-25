У каждого знака зодиака есть скрытые черты их индивидуальности, которые невозможно разглядеть изначально. Они не обязательно со знаком минус, просто выяснение того, кем человек является в реальности, может стать удивительным и эффективным способом узнать его на более глубоком уровне.





1. Овен

Огненная энергия Овна создает ему агрессивный имидж, иногда несколько все же преувеличенный. Да, Овен смел и даже безрассуден, но него есть один внутренний слой, который в глаза не бросается, пока вы не узнаете этот знак поближе – там скрыты сострадательность и чувствительность. Овен – это действительно романтическая личность, нередко строящая себе воздушные замки. Он может стараться скрыть эту часть себя, защищаясь от внешнего мира, но со временем вы эту черту наверняка заметите.

2. Телец

Телец зачастую воспринимается как человек двух основных качеств: суперневозмутимости и суперупрямства. Хотя это очень близко к правде, тем не менее, этот знак ненавидит, когда его называют и считают ленивым или неторопливым – просто Телец всегда ратует за то, что кажется ему субъективно правильным, даже если с стороны это выглядит скрытой конфликтностью. В глубине души Телец решителен, уверен и энергичен; когда ему что-то очень необходимо, он сразу становится шустрым и проворным.

3. Близнецы

Близнецы нередко страдают от несправедливой славы и неважной репутации, поскольку их стереотипно воспринимают двуличными и непостоянными. Да, этому знаку сложно выражать именно свои родные эмоции, а не те, которые ожидают от него другие, но лицемерия в нем нет. Близнецы – одни из наиболее уравновешенных и разумных людей. Они отличные друзья, ценящие чувственность, открытость и эмоциональность.

4. Рак

Рака неизменно считают несколько противным и капризным человеком, который еще и постоянно осторожничает. Раку вообще трудно самовыражаться на людях из страха критики. Он весьма умен, хотя свой интеллект тоже предпочитает тщательно маскировать. На самом деле, Рак всегда предпочитает быть самим собой, оттого и избегает толп людей. Ему максимально комфортно в своей компании или с очень близкими друзьями, которые знают его потаенные качества личности.

5. Лев

Лев может выглядеть до неприличия уверенным, но закрытым человеком для посторонних. Его склонность к драматизации любых событий и ситуаций и привлечению к себе внимания обычно трактуется как высшее проявление эгоцентризма. Если вы не слишком близко знаете Льва, то, скорее всего, так и подумаете. Вы не поверите, но Лев очень чувствителен, щедр и бескорыстен. Этот знак также чрезвычайно предан своим близким, и они безошибочно понимают, какой он в реальности.

6. Дева

Чаще всего по отношению к Деве срабатывает устоявшийся стереотип, что это меланхоличный, иногда субъективный знак с умом гениального аналитика. Увы, но это только её верхний слой. Дева знает, что умна и не особо интеллект скрывает. Но это не значит, что ей присуща гордыня. Фактически, это самодостаточный человек, знающий, чего хочет и как это заполучить. Эта врожденная внутренняя сила помогает Деве в карьере и нередко делает её истинным лидером.

7. Весы

Снаружи Весы больше похожи на дружелюбного, но пассивного человека. Люди думают, что этот знак весьма поверхностен и недалек, так как он уклоняется от дискуссий и споров, но это ошибка. Весы не все озвучивают, но все подмечают и замечают. Это вдумчивый, склонный к самоанализу знак, который сначала обдумывает, а потом действует. Это очень критическая личность (ко всем), и он любит правильные и справедливые поступки. Пассивность и инертность не присущи Весам абсолютно.

8. Скорпион

Скорпион обычно видится людям в плохом свете, конечно, по причине своей вспыльчивости, отчасти агрессивности и горячности. Да, это очень страстная, сильная личность, но скорпионье самовыражение зачастую воспринимается и трактуется превратно. Этот знак усиленно скрывает от мира свою романтическую и нежную сторону. Он пытается бороться за то, что для него важно, однако слишком рьяно – и это на поверхности. Но у Скорпиона идеалистический, мечтательный взгляд на жизнь – и это то, что прячется внутри.

9. Стрелец

Про Стрельцов обычно думают, что это общительные, очаровательные и слегка кокетливые люди. Этот знак любит веселиться и всегда находит себе компанию единомышленников. Не воспринимайте Стрельцов как ветреных бабочек, жаждущих вечного праздника. Они, конечно, несколько беззаботны по природе своей, но на все же более серьезны, нежели кажутся. Им проще просто скрыть эту сторону и быть всеобщим развеселым любимчиком. Стрелец – личность глубокая и аналитическая, он много думает и всегда стремится учиться.

10. Козерог

Козерог предпочитает постоянно выглядеть сдержанным и серьезным – оказывается, ему не всегда легко открыться незнакомцам. Самые неожиданные секретные черты Козерога в том, что он оптимистичен и не лишен креативного вдохновения. Это в глаза не бросается, но Козерог весьма позитивен. Когда люди говорят, что он отстраненный и закрытый, то это от его философской, мудрой природы. Да, он позиционирует себя как глубокий мыслитель, но он также умеет и вволю повеселиться.

11. Водолей

Водолея считают холодным и эксцентричным человеком с жесткой внешней оболочкой. Он изо всех сил старается полюбить себя, а потому нередко проецирует на остальных свою безэмоциональность. Кроме того, этот знак испытывает дискомфорт, когда люди замечают его реальную внутреннюю суть. Водолей — надежный человек, всегда защищающий своих друзей (и себя), даже когда это трудно, и он остается эмоционально стабильным в трудных ситуациях. Он твердолобый реалист, легко поддающийся ноткам пессимизма. Ну и еще у Водолея никак не отнять его интеллекта.

12. Рыбы

Рыбы – один из тех знаков, который всегда недооценивают, независимо от ситуации. Люди убеждены, что Рыбы – это просто мечтательный, романтичный, эмоциональный человек, и им неважна их настоящая личность. А ведь в Рыбах скрыто гораздо большее, чем находится на поверхности. Этому знаку нравится больше всего заниматься любимым делом, и они гораздо умнее, нежели думают окружающие. Да, они кажутся мечтателями, не знающими про реальность, но они прогрессивные мыслители и новаторы.

Текст: Flytothesky.ru