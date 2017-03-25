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Тест: Что цвета могут рассказать о вашей сексуальности?

26.03.2017 11:47 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Внешность во многом помогает человеку выражать самого себя. Именно поэтому мы стараемся выделять достоинства своего тела и подчёркивать черты лица. Наверняка, вы обладаете или чувственными губами, или идеальными пропорциями лица и фигуры, или густыми здоровыми волосами.

Вы уже знаете, какая деталь вашей внешности является самой привлекательной и делает вас сексуальнее?Тест: Что цвета могут рассказать о вашей сексуальности?

 
 
 
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Внешность во многом помогает человеку выражать самого себя. Именно поэтому мы стараемся выделять достоинства своего тела и подчёркивать черты лица. Наверняка, вы...

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