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Тест: Что цвета могут рассказать о вашей сексуальности?
26.03.2017 11:47 — Калейдоскоп | Flytothesky
Внешность во многом помогает человеку выражать самого себя. Именно поэтому мы стараемся выделять достоинства своего тела и подчёркивать черты лица. Наверняка, вы обладаете или чувственными губами, или идеальными пропорциями лица и фигуры, или густыми здоровыми волосами.
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Внешность во многом помогает человеку выражать самого себя. Именно поэтому мы стараемся выделять достоинства своего тела и подчёркивать черты лица. Наверняка, вы...
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