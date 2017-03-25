Внешность во многом помогает человеку выражать самого себя. Именно поэтому мы стараемся выделять достоинства своего тела и подчёркивать черты лица. Наверняка, вы обладаете или чувственными губами, или идеальными пропорциями лица и фигуры, или густыми здоровыми волосами.

Вы уже знаете, какая деталь вашей внешности является самой привлекательной и делает вас сексуальнее?