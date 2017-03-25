Любую зависимость стоит преодолевать, если она приносит страдания. Побороть любовную одержимость непросто, но вполне возможно, если разобраться в ее причинах и приступить к активным действиям.





Большое количество женщин ошибочно принимают за любовь другие чувства: страсть к партнеру, зависимость от него, вредную привычку. Женщины этой категории, как правило, выбирают «неправильных» мужчин: слабохарактерных, жестоких, безразличных или агрессивных. Представительницы слабого пола понимают, что такие отношения приносят только боль и разрушения, но ничего не могут с этим сделать, потому что полностью отдаются партнеру и чувствам к нему.

Психологи утверждают, что болезненные отношения подобного плана напрямую зависимы от той модели взаимодействий между мужчиной и женщиной, которую их дочь видела в своем детстве. Если девочка изо дня в день наблюдала, насколько разрушителен союз ее родителей, в будущем она непременно будет воспринимать деструктивную модель поведения с партнером как вариант нормы. А спокойную жизнь с любимым человеком без криков и страстей она может посчитать тоскливой.

Любовная зависимость — это ловушка, в которую женщина может вступить не один раз, а попадать систематически. Следуя предложенным советам, шаг за шагом можно постепенно преодолеть столь серьезную проблему. Здесь не будет рекомендаций, как разорвать существующие отношения. Представленный ниже список — это несколько шагов к разрешению ситуации.

1. Попросите о помощи

Самостоятельное решение проблемы — не вариант. Можно изучить соответствующую литературу или пойти на прием к специалисту по психиатрии. Все зависит от серьезности ситуации.

2. Сконцентрируйтесь на излечении

Теперь ваш главный приоритет — стремление к выздоровлению. Все усилия должны быть направлены на это. Решение проблемы может потребовать много времени и финансовых вложений, отказа от вредных привычек. Помните, что сейчас нет ничего важнее вашего восстановления. А мужчина подождет.

3. Найдите единомышленников

Важно обсудить свои проблемы с людьми, прошедшими через такие же испытания. Чувство, что вы не одиноки, может восстановить веру в себя. А еще у вас получится взглянуть на себя со стороны.

4. Научитесь прислушиваться к себе

Подумайте, что больше всего приносит вам умиротворение и спокойствие. Возможно, вы успокаиваетесь, когда играете на гитаре или рисуете. Или с удовольствием прогуливаетесь в парке через дорогу от дома. Найдите для таких релаксирующих занятий время во что бы то ни стало.

5. Перестаньте контролировать любимого человека

Пусть мужчина самостоятельно принимает решения и отвечает за свой выбор. Его жизнь — это не ваша зона ответственности. И не хвалите его слишком усердно, ведь это тоже один из способов манипулирования.

6. Составьте список своих проблем и недостатков

Опишите все подробно в деталях: какие проблемы появились на жизненном пути, какие эмоции вы испытываете по этой причине, в чем состоит ваша вина и какие недостатки послужили причиной возникновения зависимости. Смысл таких действий состоит в том, чтобы вы смогли понять, что в любовной одержимости и сопутствующих ей несчастьях нет вины других людей. Вы сами ответственны за свою жизнь и поступки.

Покажите свои заметки близкому человеку (только не мужчине, из-за которого и проходит «лечение» от слишком сильной любви) и попросите просто выслушать, не давая комментариев.

7. Поймите свои желания и начните действовать

Чего бы вы хотели на самом деле? Может, съездить отдохнуть на море, получить второе высшее образование или уволиться с работы? Сейчас самое время для таких перемен.

Некоторые люди не могут понять своих желаний, поэтому можно использовать схему, разработанную психотерапевтами: каждый день дарить себе приятные мелкие подарки; ежедневно делать то, что приносит не совсем приятные эмоции (например, отказать коллеге в просьбе одолжить некоторую сумму денег или вернуть просроченный йогурт в продуктовый магазин); каждую неделю пробовать себя в разных видах деятельности.

8. Впустите в свою жизнь эгоизм

Эгоисткой стать не так и трудно: всегда отдавайте приоритет собственным желаниям, работе и увлечениям. Главное — начать испытывать комфорт в отношениях, а не приносить жертвы ради приспособления к ним.

Не стоит забывать о том, что мужчина имеет такие же права, как и вы. Поэтому он также может реализовывать себя в соответствии с собственными желаниями и потребностями. Каждый из вас должен нести ответственность за свою жизнь и осознавать, насколько она ценна.

9. Помогите советом тем людям, которые еще не излечились от любовной зависимости.

Если вы почувствовали, что зависимость ушла бесследно, то рассказы о вашем опыте будут интересны и полезны другим людям. Просто расскажите о пройденном вами пути, честно и открыто. А еще подобная практика предостережет вас от возвращения в состояние саморазрушения от любви.

Текст: Flytothesky.ru