Вы знаете, что все плохие и негативные слова, которые вы используете, могут на самом деле повлиять на ваше настроение и даже ваш успех? Это действительно так. Именно поэтому так важно контролировать всё, что вы произносите вслух. Наши слова имеют огромную силу, которая может сформировать наше восприятие мира. Отношение людей к вам – это тоже отражение вашего поведения и ваших слов. Не позволяйте пессимистическому настроению повлиять на вашу жизнь и отношения с окружающими. Каких же фраз вы должны избегать для того, чтобы оставаться позитивным и счастливым человеком?





1. «Я не могу это сделать»

Вы можете добиться успеха в карьере, учёбе и других сферах жизни только тогда, когда у вас есть вера в свои способности. Иначе все ваши попытки добиться больших результатов, безусловно, провалятся. Позитивное мышление – это первый шаг к достижениям. С какими бы ситуациями вы не сталкиваетесь, верьте в то, что вы способны преодолевать самые сложные препятствия. Оптимизм может творить чудеса. Попробуйте не вспоминать о негативных вещах хотя бы один день, и вы увидите разницу.

2. «Мне скучно»

Конечно, вы вполне можете заскучать и на занятиях, и на работе, и просто сидя у себя дома. Иногда это даже гораздо лучше, чем быть заваленным огромным объёмом работы. Когда вы свободны и вам нечего делать, воспользуйтесь этими драгоценными моментами. Никогда не говорите, что вам скучно, поскольку существует немало замечательных способов, чтобы занять себя и чудесно провести время. Подумайте о возможных альтернативах, и вы обнаружите, что вас посетят только оптимистичные мысли.

3. «Жизнь бессмысленна»

Конечно, она имеет смысл. Причина жить есть всегда. Да, мы можем периодически испытывать разочарование и расстройство, но разве это повод сдаваться и терять надежду? Если вы уверены в своих способностях, вы только увеличите свои шансы на успех. Даже если у вас нет перспективной карьеры, отличного образования или больших талантов, это не причина думать, что ваше существование бессмысленно. Гоните прочь такие мысли при малейшем их приближении.

4. «Я ненавижу тебя»

Вы определенно должны удалить эту фразу из своего лексикона. Некоторые люди, несомненно, могут раздражать и злить нас в определённых ситуациях. Например, вы используете слово «ненависть», чтобы описать свое отношение к строгому преподавателю или грубому боссу, хотя вы можете найти множество других способов, чтобы выразить своё недовольство этими людьми. Гоните прочь любые проявления агрессии. Мы можем жаловаться на многое в нашей жизни, но действительно ли это ненависть?

5. «Мне не нужна помощь»

Всегда цените стремление других людей оказать вам помощь. Отказываясь от неё, вы выражаете свое неуважение. Конечно, приятно показать собственную уверенность и силу, демонстрируя способность справляться с трудностями без посторонней поддержки. Однако существуют и чересчур упрямые люди, вообще не воспринимающие помощь извне. Увы, но выжить в нашем мире без других людей невозможно, потому не относитесь к такому предложению враждебно.

6. «Я хочу умереть»

Избегайте разговоров о собственной смерти, даже шутки ради. Это не самая лучшая тема для обсуждения, и такая фраза зачастую произносится слишком легко, без понимания последствий. Что бы ни случилось в вашей жизни, помните, что проблем без решения не существует. Выход найти можно всегда, а вот смерть вряд ли является лучшим решением проблемы.

7. «Я непривлекательна / непривлекателен»

Понятие красоты и привлекательности – понятие относительное. Нередко довольно симпатичные люди жалуются на недостатки своей внешности и обрастают массой комплексов по этому поводу, хотя окружающие, напротив, считают их весьма привлекательными. Не допускайте такие мысли о себе и не говорите этого вслух другим.

Текст: Flytothesky.ru