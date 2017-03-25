Наше тело служит нам отражением. Образ жизни, настроение, проблемные моменты в отношениях, самооценка и даже наличие любви к себе – все это легко прочесть, мельком взглянув на образ человека, его осанку, мимику, мышечные зажимы или болячки. Но если к психосоматическим проявлениям мы как-то давно привыкли, мало кто задумывался, что тело хранит информацию еще и о нанесенных в детстве психических травмах, которые хорошо раскрывает тип телосложения.





Врожденная худоба или пышные формы – результат не просто наследственности или неправильного пищевого поведения, но отчетливый сигнал о наличии внутренних страхов и комплексов, с которыми человеку приходится жить. Готовы узнать о себе нечто совершенно новое, тайну, которую ваше тело так бережно вынашивало все эти годы? Тогда читайте…

Типы телосложения и их значение: учимся читать страхи по фигуре

I тип — анорексичная худышка

Зачастую к этой категории относят людей, которые весят меньше 45 кг, при этом их тело характеризуется значительным недобором мышечной и жировой массы, а кости буквально выпирают из-под кожи, выдавая болезненную худобу. Ясное дело, человек с таким телосложением мечтает набрать хотя бы пару кило, но у него это плохо получается. Почему организм отказывается набирать массу? Все дело в травме «отвергнутого».

Скорее всего, причина неестественной худобы кроется в отношениях с родителями. Худышки часто рождаются в семьях, где оба партнера психологически не подготовлены к своей роли: либо они не нагулялись по молодости и восприняли появление чада как обузу; либо ждали ребенка другого пола, потому появление дочери вместо сына (или наоборот) показалось им сущим наказанием. Человек с травмой «отвергнутого» все детство ощущает себя лишним, так как обделен родительским вниманием. В его подсознании формируется установка «я не имею права на существование», которую и нужно побороть.

II тип – слабое существо с проблемной осанкой

Наверняка вы встречали худых долговязых людей, тело которых казалось лишенным тонуса и жизненных сил, в придачу ко всему в глаза бросалась отчетливая сутулость? Слабый мышечный каркас и поникшие плечи – вот основные спутники человека с травмой «покинутого». В отличие от первого типажа, этот тип людей любит пребывать в центре внимания, привлекая к себе как можно больше восхищенных взглядов.

Травма «покинутого» присуща людям, которых не раз бросали. Если это девушка, скорее всего, в детстве из их семьи ушел отец, а потом и ухажеры не задерживались. То же самое относится к мальчику, который не смог получить должной поддержки от матери в нужный момент, а потом вырос, но женщины тоже предавали – бросали ради карьеры, развлечений или вариантов более перспективных. «Покинутые» боятся одиночества, потому яростно пытаются удержать любимых людей рядом, впадая в болезненную зависимость. Последнее еще больше отталкивает их счастье.

III тип – хорошенькая пышка или грузный шарик

Мужчины и женщины с явным перебором веса, фигура которых напоминает яблоко, в детстве получили опыт «униженного». Либо их дразнили сверстники, либо родные позволяли бестактность в их адрес, называя «свиньями», «страшилами» и прочими нелицеприятными эпитетами. В неокрепшем сознании такого ребенка формируется стыд в отношении самого себя, желание отгородиться от мира с его агрессией. Часто такие люди подсознательно ненавидят себя, стесняются своего тела и его потребностей.

Еще травма «униженного» цепляется к людям чрезмерно добрым и опекающим, которые вытесняют себя на вторые роли, жертвуют своей жизнью ради интересов близких. Им привычнее решать чужие проблемы вместо собственных, взваливать на плечи не свои заботы, только бы компенсировать отсутствие настоящей поддержки. «Униженные» не чувствуют себя желанными и сексуальными, отчего и заедают комплексы едой. Им нужно учиться баловать себя, прислушиваться к своим истинным желаниям и потребностям, тогда тело скажет только «спасибо».

IV тип – женщина-скрипка или печать «груши»

Аккуратный и худенький верх на фоне крупного низа, когда небольшая грудь и красивая талия заметно контрастируют с широкими бедрами и полными ногами. Этот тип телосложения присущ женщинам с травмой «преданного». Скорее всего, когда-то ее покинул значимый мужчина, не оправдав возложенных на себя ожиданий. Быть может, это был отец, который вычеркнул ребенка из своей жизни, а может, любимый мужчина. Правда в том, что человек не смог простить, закрыв сердце для всех представителей сильного пола, разучившись им доверять.

Женщина с травмой «преданного» стремится все брать под свой контроль, чтобы не ошибиться. Она не умеет просить помощи, с большим трудом отдает бразды правления супругу, а еще обожает навязывать окружающим свои правила игры. Мужчинам редко удается выдерживать напор такой женщины, ее манию все контролировать и переделывать под себя. Рано или поздно она снова останется одна, укрепляясь во мнении, что миру доверять нельзя. Здесь нужно работать с доверием и прощением.

V тип – атлет с идеальными пропорциями

Широкоплечий подтянутый мужчина или женщина с фигурой «песочные часики» без грамма лишнего жира – вот стандартные представители этого типа. Казалось бы, что не так? Все совершенно и пропорционально. Однако такой перфекционизм, к которому практически невозможно подкопаться, и выдает болевые точки. Уязвимость этого типажа в попытке быть неуязвимым. Травма, которую они часто переживают – борьба с мировой несправедливостью.

Скорее всего, представители атлетического типа в детстве часто сталкивались с ложными обвинениями: либо их достижения обходили стороной, а многочисленные достоинства игнорировали; либо несправедливо за что-то ругали, лишая заслуженной награды. Тогда человек закрылся от мира, научился держать удар, чтобы противостоять «злу». Люди 5-го типа любят скрывать свои эмоции, потому кажутся более равнодушными, чем есть на деле, лишь бы никто не мог задеть их за живое.

Но путь к исцелению – не борьба, не показушная неуязвимость, а принятие себя, собственных недостатков и особенностей. Только подружившись с телом, можно сделать его своим союзником!

Текст: Flytothesky.ru