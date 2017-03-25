Как редко мы сталкиваемся с бескорыстными, самоотверженными и действительно мужественными людьми, думающими о других и об их благополучии! Когда у наших близких случается беда, то мы обычно говорим себе для самоуспокоения: «Вот, если бы у меня было много денег, я бы смог помочь». Однако некоторые люди, сами не имея гроша за душой, всегда приходят на помощь, не задумываясь о собственных финансовых потерях.

1. 102-летний Добри Добрев ежедневно просит милостыню и отдает все полученное в церкви и детские дома





Добри живет в 24 км от болгарской столицы. Когда он был помоложе, то ходил в Софию пешком, а теперь ездит туда на автобусе и целый день просит милостыню. Он много лет делает щедрые пожертвования церквям и детским домам. В кафедральном соборе Св. Александра Невского сказали, что его крупнейшим пожертвованием было около 24 тысяч долларов. Добри признался сказал, что когда-то в жизни сделал дурную вещь и теперь пытается загладить свой проступок, помогая другим.

2. Чак Фини, бывший экс-миллиардер, отдал 99 % своих 7,5 миллиардов долларов, чтобы помочь молодежи получить высшее образование





Чак Фини, ирландско-американский бизнесмен, начал свою благотворительную миссию в 1984 году, когда передал свою долю в Duty Free Shops в размере 38,75% акций. Фини также сделал ряд пожертвований (170 млн. долларов) в виде грантов Университету Лимерика в Ирландии. За последние 30 лет он раздал 7,5 млрд. долларов, из которых 6,2 млрд. достались его фонду Atlantic Philanthropies, который занимается проблемами образования, науки, здравоохранения, старения и гражданских прав. Нынче Чак Фини владеет скромными 2 млн. долларов.

3. В Лос-Анджелесе есть банда байкеров, известная как Bikers Against Child Abuse (BACA), защищающая детей, подвергшихся сексуальному насилию.





Цель байкерской организации BACA – создать безопасную среду для детей, подвергшихся насилию. Они охраняют дом ребенка в ночное время, если его обидчик еще не находится в тюрьме, сопровождают его в школу, на судебное заседание или на психотерапевтические сеансы. Байкеры даже участвуют в судебных заседаниях, чтобы дети не испытывали страх и дискомфорт, когда дают показания против своих обидчиков.

4. Дашрат Манджи за 22 года самостоятельно пробил 100-метровый проход через гору, чтобы сократить маршрут до его деревни. Теперь путь составляет не 55 км, а 15 км





Дашрат Манджи, житель индийского штата Бихар, в 1960 году потерял жену, которая ждала ребенка и получила травму. Ближайшая больница находилась в 70 км, и жену Дашрата довезти туда живой не удалось. Дашрат неоднократно обращался к правительству с просьбой построить более короткую дорогу, но все тщетно. Тогда мужчина взялся за дело самостоятельно. Он долбил гору 22 года, но сделал проход длиной в 100 м и шириной в 9 м. Дашрат Манджи умер в августе 2007 года и был похоронен с огромными почестями.

5. Сюн Шуйхуа, китайский бизнесмен-миллионер построил односельчанам шикарные квартиры и виллы





Сюн Шуйхуа родился в деревне Сюнкенг на юге Китая. Когда он вырос и заработал миллионы в строительном бизнесе и торговле сталью, то захотел помочь односельчанам и построил новое жилье для 72 семей и виллы для еще 18 семей, которые были особенно добры к нему, и этот проект обошелся бизнесмену в 4 млн. фунтов стерлингов. Сюн Шуйхуа даже пообещал трехразовое питание бесплатно для пожилых людей и людей с низким доходом.

6. 11-летний мальчик Лян Яои, умиравший от рака мозга, попросил свою маму пожертвовать его органы, чтобы спасти жизнь другим детям. После его смерти все они были успешно трансплантированы





Лян Яои из провинции Гуандун, Южный Китай, с 9 лет страдал от рака мозга. Умирая, мальчик выразил желание пожертвовать свои органы. Когда Лян скончался, медицинский персонал, тронутый его храбростью и самоотверженностью, трижды поклонился ему в знак наивысшего уважения.

7. Когда один дом престарелых в Калифорнии обанкротился, весь персонал ушел, кроме уборщика и повара, которые остались ухаживать за 16 пациентами совершенно бескорыстно





Повар Морис Роуленд и уборщик Мигель Альварес решили по доброй воле остаться с 16 пациентами дома престарелых, который закрылся. Они проводили со стариками 24 часа в сутки, отлучаясь домой буквально на час. По словам Роуленда, некоторые пациенты страдали от старческой деменции, и им не позволила совесть оставить их на произвол судьбы. Инцидент привел к принятию закона об уходе за пожилыми людьми в 2014 году.

8. Альберт Лекси в течение 36 лет чистит обувь в детской больнице Питтсбурга





71-летний Альберт Лекси начал чистить обувь, когда ему было 15 лет. Каждый вторник и четверг он приезжает в детскую больницу Питтсбурга, чтобы отполировать обувь пациентов. В течение последних 36 лет он жертвует на благотворительность, отдавая все заработанные им чаевые, а это сумма в 200 тысяч долларов. У него даже нет машины, и он ездит в автобусе, тратя 1,5 часа в один конец, чтобы добраться до больницы.

Текст: Flytothesky.ru