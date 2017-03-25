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8 историй, которые возвращают веру в человечество

26.03.2017 18:36 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Как редко мы сталкиваемся с бескорыстными, самоотверженными и действительно мужественными людьми, думающими о других и об их благополучии! Когда у наших близких случается беда, то мы обычно говорим себе для самоуспокоения: «Вот, если бы у меня было много денег, я бы смог помочь». Однако некоторые люди, сами не имея гроша за душой, всегда приходят на помощь, не задумываясь о собственных финансовых потерях.

1. 102-летний Добри Добрев ежедневно просит милостыню и отдает все полученное в церкви и детские дома

8 историй, которые возвращают веру в человечество

Добри живет в 24 км от болгарской столицы. Когда он был помоложе, то ходил в Софию пешком, а теперь ездит туда на автобусе и целый день просит милостыню. Он много лет делает щедрые пожертвования церквям и детским домам. В кафедральном соборе Св. Александра Невского сказали, что его крупнейшим пожертвованием было около 24 тысяч долларов. Добри признался сказал, что когда-то в жизни сделал дурную вещь и теперь пытается загладить свой проступок, помогая другим.

2. Чак Фини, бывший экс-миллиардер, отдал 99 % своих 7,5 миллиардов долларов, чтобы помочь молодежи получить высшее образование

8 историй, которые возвращают веру в человечество

Чак Фини, ирландско-американский бизнесмен, начал свою благотворительную миссию в 1984 году, когда передал свою долю в Duty Free Shops в размере 38,75% акций. Фини также сделал ряд пожертвований (170 млн. долларов) в виде грантов Университету Лимерика в Ирландии. За последние 30 лет он раздал 7,5 млрд. долларов, из которых 6,2 млрд. достались его фонду Atlantic Philanthropies, который занимается проблемами образования, науки, здравоохранения, старения и гражданских прав. Нынче Чак Фини владеет скромными 2 млн. долларов.

3. В Лос-Анджелесе есть банда байкеров, известная как Bikers Against Child Abuse (BACA), защищающая детей, подвергшихся сексуальному насилию.

8 историй, которые возвращают веру в человечество

Цель байкерской организации BACA – создать безопасную среду для детей, подвергшихся насилию. Они охраняют дом ребенка в ночное время, если его обидчик еще не находится в тюрьме, сопровождают его в школу, на судебное заседание или на психотерапевтические сеансы. Байкеры даже участвуют в судебных заседаниях, чтобы дети не испытывали страх и дискомфорт, когда дают показания против своих обидчиков.

4. Дашрат Манджи за 22 года самостоятельно пробил 100-метровый проход через гору, чтобы сократить маршрут до его деревни. Теперь путь составляет не 55 км, а 15 км

8 историй, которые возвращают веру в человечество

Дашрат Манджи, житель индийского штата Бихар, в 1960 году потерял жену, которая ждала ребенка и получила травму. Ближайшая больница находилась в 70 км, и жену Дашрата довезти туда живой не удалось. Дашрат неоднократно обращался к правительству с просьбой построить более короткую дорогу, но все тщетно. Тогда мужчина взялся за дело самостоятельно. Он долбил гору 22 года, но сделал проход длиной в 100 м и шириной в 9 м. Дашрат Манджи умер в августе 2007 года и был похоронен с огромными почестями.

5. Сюн Шуйхуа, китайский бизнесмен-миллионер построил односельчанам шикарные квартиры и виллы

8 историй, которые возвращают веру в человечество

Сюн Шуйхуа родился в деревне Сюнкенг на юге Китая. Когда он вырос и заработал миллионы в строительном бизнесе и торговле сталью, то захотел помочь односельчанам и построил новое жилье для 72 семей и виллы для еще 18 семей, которые были особенно добры к нему, и этот проект обошелся бизнесмену в 4 млн. фунтов стерлингов. Сюн Шуйхуа даже пообещал трехразовое питание бесплатно для пожилых людей и людей с низким доходом.

6. 11-летний мальчик Лян Яои, умиравший от рака мозга, попросил свою маму пожертвовать его органы, чтобы спасти жизнь другим детям. После его смерти все они были успешно трансплантированы

8 историй, которые возвращают веру в человечество

Лян Яои из провинции Гуандун, Южный Китай, с 9 лет страдал от рака мозга. Умирая, мальчик выразил желание пожертвовать свои органы. Когда Лян скончался, медицинский персонал, тронутый его храбростью и самоотверженностью, трижды поклонился ему в знак наивысшего уважения.

7. Когда один дом престарелых в Калифорнии обанкротился, весь персонал ушел, кроме уборщика и повара, которые остались ухаживать за 16 пациентами совершенно бескорыстно

8 историй, которые возвращают веру в человечество

Повар Морис Роуленд и уборщик Мигель Альварес решили по доброй воле остаться с 16 пациентами дома престарелых, который закрылся. Они проводили со стариками 24 часа в сутки, отлучаясь домой буквально на час. По словам Роуленда, некоторые пациенты страдали от старческой деменции, и им не позволила совесть оставить их на произвол судьбы. Инцидент привел к принятию закона об уходе за пожилыми людьми в 2014 году.

8. Альберт Лекси в течение 36 лет чистит обувь в детской больнице Питтсбурга

8 историй, которые возвращают веру в человечество

71-летний Альберт Лекси начал чистить обувь, когда ему было 15 лет. Каждый вторник и четверг он приезжает в детскую больницу Питтсбурга, чтобы отполировать обувь пациентов. В течение последних 36 лет он жертвует на благотворительность, отдавая все заработанные им чаевые, а это сумма в 200 тысяч долларов. У него даже нет машины, и он ездит в автобусе, тратя 1,5 часа в один конец, чтобы добраться до больницы.8 историй, которые возвращают веру в человечество

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Как редко мы сталкиваемся с бескорыстными, самоотверженными и действительно мужественными людьми, думающими о других и об их благополучии! Когда у наших близких...

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